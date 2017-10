Perro irrumpe en una boda

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Cómo actuarías si un perro callejero interrumpiera tu boda? A muchos novios no les sentaría nada bien, pero no fue el caso de Marília Pieroni y Matheus Martins, una pareja brasileña que el día más feliz de su vida recibió la visita de un invitado inesperado. Lo más sorprendente es que el ya matrimonio decidió adoptar al animal.Una historia que se ha convertido en viralComo cualquier pareja que va a casarse, Marília y Matheus esperaban que el día de su boda fuera muy especial, pero no imaginaban que las imágenes del enlace fueran a convertirse en virales. Sin embargo, lo que ocurrió es digno de una película.Para resguardarse de la lluviaJusto cuando el coro nupcial se había arrancado a cantar, un perro callejero irrumpió en la carpa en la que se estaba celebrando el enlace. Al parecer, fuera llovía mucho y el animal estaba buscado un lugar en el que resguardarse de las inclemencias del tiempo. Los invitados lograron apartar al can pero cuando estaban leyendo los votos, volvió a aparecer en escena. Y no solo eso, sino que se tumbó sobre el velo de la novia, algo que hubiera molestado a muchas mujeres, pero no a Marília.Un miembro más de la familiaDesde aquel momento, la novia decidió tratar al perro como si fuera un invitado más, ya que le encantan los animales. Lo más sorprendente de esta historia es que al llegar la noche, la pareja decidió buscar al animal para adoptarlo, ya que querían que formara parte de sus vidas para siempre. Tras varios días de búsqueda, lo encontraron y ahora forma parte de su incipiente familia.FUENTE: https://animalmascota.com/la-bonita-historia-del-perro-que-interrumpio-en-la-boda-de-una-pareja-brasilena/