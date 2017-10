Errores que cometes cuando bañas a tu perro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Algunos dueños no le dan al baño del perro la importancia que se merece, pero este hábito es esencial para cuidar la higiene y la salud de animal, sobre todo teniendo en cuenta que los canes dan paseos al aire libre, están en contacto con la contaminación de la ciudad y se echan unas buenas siestas en suelos no demasiado limpios. Y aunque bañar al perro no resulta una tarea extremadamente difícil, sí que es habitual cometer algunos errores.Utilizar champú para personasUno de los errores más típicos que los dueños de perros suelen cometer a la hora de bañar a su mascota es utilizar champú para personas, ya que perros y seres humanos tenemos un pH diferente y, por tanto, tenemos necesidades diferentes.No taparle los oídosTambién es un error muy común no tapar los oídos del animal. Si no realizas este gesto, la humedad puede causar el crecimiento de bacterias y hongos en estas cavidades.No adecuar la temperatura del aguaSi no quieres que tu perro sufra al ser bañado, es importante que adecues la temperatura del agua. En este sentido, es importante que tengas en cuenta que si el agua está muy fría o muy caliente no solo puede ocasionar incomodidad, sino enfermedades y lesiones. Lo ideal es usar agua tibia incluso en verano.No enjuagar bienTambién es importante que no caigas en el error de enjuagar demasiado rápido al animal. De hecho, lo que recomiendan los expertos es quitar el jabón despacio y dándole un pequeño masaje.FUENTE: https://animalmascota.com/errores-comunes-al-banar-al-perro/