Depresión en hombres y mujeres no afecta igual

Estudios demuestran que el cerebro del hombre y la mujer se comporta distinto cuando hay depresión.



La depresión es una de las enfermedades mentales más comunes en la actualidad. Es mucho más que sentirse triste por unos días y puede afectar a cualquier persona, aunque la depresión en hombres y mujeres no actúa igual.



Recientemente, un estudio del Centro de Investigaciones CERVO, en Quebec, Canadá, reveló que la depresión severa es diferente en el cerebro de mujeres y hombres y que la razón podría tener bases genéticas.



Depresión en hombres y mujeres afecta distinto

Se sabe que los casos de personas con depresión se triplican en mujeres con relación a hombres, al tiempo que, los síntomas se presentan de manera más dramática en ellas.



Asimismo, el estudio publicado en la revista de divulgación del Centro de investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mostró que la eficacia de los antidepresivos varía según el sexo de los pacientes.



Para la investigación, el equipo científico midió los genes de 13 cerebros mujeres y 13 de hombres, quienes al momento de morir padecían depresión severa. También, llevaron a cabo pruebas en 22 cerebros de personas que no sufrían depresión cuando murieron.



Los análisis científicos se centraron en el Ácido Ribonucleico (ARN), cuya integridad de cada uno de los cerebros estudiados estaba bien conservada horas antes de fallecer.



Los resultados confirmaron que la depresión provoca cambios importantes en la transcripción de los genes del cerebro en ambos sexos. Sin embargo, sólo del 5 al 10% de los genes estudiados fueron afectados de la misma forma en hombres y mujeres, lo que significa que la misma enfermedad altera mecanismos diferentes.



Con esta conclusión, Benoit Labonté, autor principal del estudio, indica que las diferencias son tan acusadas que la investigación de nuevos antidepresivos tendrá que orientarse a mecanismos propios de cada sexo.



Diferencias entre la depresión en hombres y mujeres

Según el psicólogo Sam Cochran, hay algunas formas distintas en que se manifiesta la depresión en hombres y mujeres.



Los hombres suelen manifestar problemas en el trabajo o con su rendimiento físico. Así mismo, presentan una mayor tendencia a enojarse.



Las mujeres tienden a dejar sus actividades cotidianas mientras que los hombres actúan más para evitar enfrentarse a los sentimientos desagradables.



El carácter también cambia, ya que en los hombres la depresión los lleva a consumir más alcohol o drogas mientras que las mujeres suelen buscar más comida.



Otra diferencia importante es que las mujeres con depresión expresan su estado de ánimo mientras que los hombres simplemente no pueden reconocerlo.



La depresión es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar porque suele confundirse con otros padecimientos, así que no dejes pasar ninguna señal y busca ayuda de los profesionales en caso de sentirte identificado.



Fuente:http://sumedico.com/depresion-en-hombres-y-mujeres-no-es-igual/