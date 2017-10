¿Conoces el Síndrome de Peter Pan?

(SUN)

Este síndrome afecta más a los hombres. En 1983, Dan Kinley describió los rasgos de estas personas.



¿ Qué es el síndrome de Peter Pan ? En 1983, el psicólogo estadounidense Dan Kiley publica la obra titulada: The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up, un estudio revelador, acerca del Síndrome de Peter Pan y los límites en los adolescentes.



Categorizado como síndrome por el doctor Dan Kiley, el síndrome de Peter Pan describe a algunos adultos que se sienten incapaces de crecer; que no pueden o no saben cómo renunciar a ser hijos para comenzar a ser padres.



De acuerdo con una publicación en la Revista Persona, el Síndrome de Peter Pan se trata de un desorden de la personalidad caracterizado por inmadurez psicológica, en dos aspectos principalmente: sexuales y sociales.



Qué es el síndrome de Peter Pan…

1. Cero responsabilidades. Personas que se relacionan con grupos más jóvenes que ellos y evitan las responsabilidades que corresponden a su edad cronológica.



2. Siempre en el hogar. Nunca abandonan la casa de sus padres: se centran en pedir, recibir y criticar.



3. Carismáticos. Son líderes y cautivadores, sin embargo, requieren de una persona que cubra sus necesidades básicas.



4. Rebeldía. Pueden ser rebeldes, narcisistas, manipuladores, dependientes y coléricos, además de no sentir responsabilidad alguna: idealizan la juventud y la adolescencia, para mantener un estado “privilegiado”.



5. En el trabajo. Pueden ser personas exitosas, sin embargo, no sienten estabilidad: son intolerantes a la crítica de los jefes o superiores y se les ve frecuentemente ansiosos.



6. Su principal temor. El principal temor de quienes padecen este síndrome es el temor a no ser queridos y la soledad, por ello se ocultan detrás de emociones.



7. “Repartir culpas” Tienen resistencia a las responsabilidades, a dejar atrás la etapa adolescente y se establecen en la rutina sin aportar más; culpan a los demás por lo que les ocurre a ellos.



Las causas. Realmente, hasta ahora las causas son inciertas; existe escasa evidencia científica y la única causa que se ha identificado como principal factor de desarrollo del Síndrome de Peter Pan, es la sobreprotección de los padres.



Durante el III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, en la Facultad de Buenos Aires, el Síndrome de Peter Pan, fue tema central: la familia de estas personas, sostiene la dinámica donde se desarrolla el Síndrome, pues cumple con una función de protección y contención que no deja espacio para la separación y el desarrollo individual.



Fuente:http://sumedico.com/que-es-el-sindrome-de-peter-pan/