¿Es seguro tener relaciones sexuales con quimioterapia?

(Tomada de la Red)

La vida sexual sí es posible a pesar del cáncer de mama, sólo hay que seguir algunas recomendaciones.



Muchas mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama y se someten a una quimioterapia no están seguras de continuar con su vida sexual, por ello, aquí resolvemos algunas dudas sobre qué tan seguro es tener relaciones sexuales con quimioterapia.



Lo mejor siempre es resolver tus dudas con el médico, porque sólo él conoce tu historial específico, sin embargo, aquí te decimos algunas cosas generales que puedes tomar en cuenta antes de tomar una decisión.



¿Puedo tener relaciones sexuales con quimioterapia?

El cáncer puede cambiar nuestra sexualidad, pero no te alarmes, en muchos casos puedes seguir una vida sexual normal aún con la enfermedad, solo toma en cuenta esto:



El tipo de cáncer que tienes



Sólo el cáncer que afecta el aparato genital podría requerir precauciones especiales durante las relaciones sexuales. Después de una terapia que afecta el aparato genital, tu médico podría recomendarte que evites la actividad sexual hasta que el área se haya curado.



El tipo de quimioterapia



Algunas quimioterapias provocan cambios en el recubrimiento de la vagina, lo que puede generar lesiones vaginales durante el sexo. Esto es especialmente delicado porque las bacterias normales que viven en el aparato genital podrían ingresar a tu torrente sanguíneo.



Hay quimioterapias que reducen los niveles de glóbulos blancos que se ocupan de luchar contra los gérmenes, lo que es un riesgo para tu salud.



En ese caso, los expertos recomiendan evitar las relaciones sexuales hasta que los glóbulos blancos vuelvan a los niveles seguros. Si la quimioterapia reduce las plaquetas, el sexo podría causarte sangrado.



No puedes quedar embarazada



El embarazo durante la quimioterapia no es recomendado debido a los efectos potenciales sobre el desarrollo del bebé. Lo mejor es que uses un método anticonceptivo que se adapte a tus necesidades.



Sólo hazlo si tienes ganas



La quimioterapia puede causar fatiga y otros efectos secundarios y algunos afectan los niveles hormonales, lo que podría reducir tu interés en el sexo. Si no tienes ganas de tener relaciones no te sientas mal, recuerda que las relaciones íntimas son mucho más que el sexo. Busca otras formas de expresar afecto, como besarse apasionadamente, acurrucarse y compartir hobbies.



Fuente:http://sumedico.com/es-seguro-tener-relaciones-sexuales-con-quimioterapia/