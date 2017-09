Pierde peso sin hacer ejercicio

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sí, suena como algo falso, pero la realidad es que diversas actividades ayudan a quemar calorías sin que te des cuenta.Son muchas las personas que se apuntan a un gimnasio para conseguir su peso ideal. Pero la realidad es que más del 60% se rinden en apenas un mes.Si el ejercicio no es lo tuyo te presentamos varias actividades y hábitos que te ayudarán a bajar de peso mientras haces algo productivo ¡Descubre cuáles son!8 Maneras de perder peso ¡sin que te des cuenta!RíeUna investigación llevada a cabo por la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, reveló que reírse por 15 minutos diariamente ayuda a perder peso. Esto se debe a que la risa ocasiona que el corazón lata de forma más rápida y trabajen más músculos, generando un gasto de energía. Además nuestros músculos abdominales se contraen y tensan, lo que cuenta como abdominales.BailaEl baile es una excelente y divertida manera de perder peso, además que mejora el estado de la salud. Esta actividad requiere de una gran cantidad de gasto energético, lo que puede llegar a quemar 350 calorías.Los movimientos que ayudan a perder más kilos son la zumba, el batuka, el bundafit, el flamenco, la salsa y el ballet clásico.Ten sexoEstá comprobado que las relaciones sexuales es beneficioso para la salud. Esto se debe a que funciona como un efecto protector sobre el organismo, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas.Pero también es una excelente forma de quemar grasa.La Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, realizó un estudio el cual demostró que mantener sexo durante 25 minutos ayuda a los hombres a quemar 101 calorías, mientras que a las mujeres 69. Los investigadores aseguran que estos número pueden llegar a variar dependiendo del tiempo del encuentro y su intensidad.Ve de comprasSi eres amante de las compras es probable que tengas el peso perfecto. Un estudio británico descubrió que aquellas mujeres que van de compras pueden llegar a quemar hasta 15 mil calorías al año. Esto se debe a las largas caminatas que se realizan, lo que equivale a un maratón.Trabaja moviéndoteEstar tanto tiempo sentada en la oficina no es nada saludable para la salud, es por ello que se tiene que implementar pequeños recesos. Pero estar “atrapada” en cuatro paredes no es excusa para no ejercitarte de alguna manera.CantaLa Universidad de Gotemburgo asegura que el canto es perfecto para perder de peso, además alivia las penas, reduce el estrés y te mantiene alegre.Una canción es una forma de controlar la respiración. Si se piensa en las pausas que se hacen entre versos y entre palabras, es fácil de entenderlo. Tiene el mismo efecto que la respiración que se hace en yoga: ayuda a relajarse y hay indicaciones que apuntan a que es beneficioso para el corazón”, explicó Björn Vickhoff, autor del estudio.Pasa fríoUn grupo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Maastrich asegura que el frío moderado puede ser beneficioso para nuestro organismo. Esto se debe a que el esfuerzo que hace el cuerpo para mantener la temperatura genera un gasto enérgico, parecido a practicar ejercicio. Además que el metabolismo sufre diversos cambios positivos.LimpiaLas tareas del hogar por muy tediosas que sean te pueden ayudar a bajar de peso. Un estudio reveló que el hombre promedio que barre o pasa la aspiradora puede quemar 110 calorías mientras que las mujeres 95.Para sacarle provecho a esta actividad se tiene que tratar de moverse lo más que se pueda. Agacharse, flexionar las piernas, levantar peso y hasta bailar y cantar son beneficiosos para que bajes de peso y te diviertas.FUENTE: Eme de Mujer