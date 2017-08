No pueden salir al patio por miedo a sus propios perros

(Tomada de la Red)

Hay perros de razas feroces o de cruzas cada vez más frecuentes entre razas peligrosas que se están volviendo un problema para sus dueños, al punto de que casi se han vuelto los amos de los patios y predios que habitan, convirtiéndose en animales incontrolables y constituyendo un riesgo para las personas que los siguen cuidando pero ya no saben qué hacer con ellos.



Parece increíble, pero las mascotas agresivas son, en hogares donde no las han sabido criar y adiestrar, como una fuerza salvaje y poderosa de la naturaleza que llega a volverse dominante. Los canes mandan y ponen en aprietos a los vecinos que tuvieron la mala fortuna de pensar que era muy fácil convivir con auténticas fieras.



En el Municipio ya se han recibido 15 pedidos, casi desesperados, de familias que viven a diario con miedo y pavor. Pero ni en la comuna tienen hoy la capacidad para atender este tipo de casos, ya que se debe contar con equipo y personal especializado para retirar sin riesgo a los animales denunciados y llevarlos al refugio de la Isla Jordán.



El titular de Zoonosis, Eduardo Fernández, manifestó que, por ahora, lo único que se ha podido concretar son visitas a las viviendas que padecen el problema, pero resulta imposible sacar a los perros y trasladarlos. El peligro es grande y seguramente a futuro se dispondrá de los protocolos y medios para superar las dificultades y liberar a los propietarios del drama que enfrentan.



“Muchos se dejan llevar por lo hermoso que son los cachorritos de razas agresivas y, sin conocer la forma en que deben ser atendidos y enseñados, al final, cuando los pichichos crecen, se encuentran con un problema, porque sus mascotas no los obedecen y se vuelven agresivas con ellos”, sostuvo el funcionario.



Indicó que, en la actualidad, junto con los canes de las razas mordedoras están proliferando sin control las cruzas, por ejemplo, de pitbull y dogo argentino, que pueden ser tan o más peligrosas que las razas puras.



En Zoonosis se están preparando distintas iniciativas para atender estos casos y otros en que se ven envueltos perros y humanos. En principio, se impulsará una gran difusión de la ordenanza canina de fines de 2016 y de la necesidad de la tenencia y adopción responsables. Por otro lado, se renovará la convocatoria a los dueños de canes peligrosos para que los inscriban en el registro gratuito de la Municipalidad y se comprometan a mantenerlos encerrados y con bozal, collar y cadena cuando los sacan a pasear. También se buscará contar con los medios y empleados en condiciones de retirar de calles y casas a los perros demasiado malos.



Más recursos y más capacidad



La plata necesaria



Algo más de 4 millones de pesos presentó Zoonosis y Vectores para su partida en el presupuesto municipal 2018.



Marche un vehículo



El área necesita contar con dos camionetas, una de ellas para atender las denuncias de perros problemáticos.



Para no estresar al can



Para sacar de la calle o de hogares a los canes feroces, se requiere de dardos tranquilizantes y de rifles acondicionados.



Política amplia



Avanza a gran ritmo el programa de castraciones y el cerramiento de la guardería canina.



Jaurías con posibles machos alfa



El crecimiento de la población canina que deambula por las calles urbanas y por las zonas rurales ya representa un motivo de inquietud. En particular, para el Municipio son motivo de preocupación las jaurías que se están conformando en las afueras del área urbana, cuyo comportamiento puede volverse impredecible. El veterinario Eduardo Fernández indicó que ya se han detectado varios grupos de unos siete canes en los que la aparición de un macho alfa puede derivar en ataques intempestivos a las personas.



Fuente:https://www.lmcipolletti.com/no-pueden-salir-al-patio-miedo-sus-propios-perros-n561658