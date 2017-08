Siete alimentos contra la diabetes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando alguien padece diabetes debe cuidar su alimentación para mantener estables sus niveles de glucosa, si buscas prevenir o controlar esta enfermedad, aquí te vamos a mostrar siete alimentos que, con base en múltiples estudios, incluido uno de la American Diabetes Association (ADA), te ayudarán a reducir los peligros de este padecimiento.



1. Cítricos: Protegen de diversas enfermedades, incluida la diabetes, ya que aportan los niveles sucientes de vitamina C, un antioxidante que regula el índice de glucosa en la sangre. Así que elige entre la gran variedad de cítricos: mandarinas, naranjas, toronjas, etc.



2. Manzanas y peras: Ricas en pectina y con bajos niveles glucémicos -medida para saber cuánto elevan los alimentos la glucosa en la sangre-, el consumo de estas frutas ayuda a mantener estable la glucosa y el índice de colesterol.



3. Bayas: Repleto de antioxidantes, vitaminas y minerales, las bayas reducen los niveles de colesterol malo y glucosa en la sangre. En esta categoría entran: fresas, moras azules, arándanos, zarzamoras, entre otras.



4. Tomate: Proporciona nutrientes esenciales como vitaminas C y E, además de hierro; su bajo nivel de carbohidratos evita que el organismo eleve su azúcar.



5. Leche descremada: Aporta calcio y proteína, por si fuera poco, también contiene bajos índices glucémicos. Debes cerciorarte de que la leche sea descremada y baja en grasas.



6. Pollo: Su alto contenido de zinc ayuda al organismo a controlar su respuesta ante la insulina. Evita cocinarlo con la piel o comerlo frito.



7. Aguacate: Lleno de grasas sanas y proteínas; baja en azúcar y carbohidratos, este alimento permite al cuerpo controlar los niveles de glucosa. Evita consumirlo con alimentos ricos en carbohidratos.