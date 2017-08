Cuida tus pulmones con estos alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Lo que comes afecta tu asma? Aunque no hay investigaciones definitivas, hay pistas que podrían indicar lo contrario. En realidad no existe una dieta que pueda curar o eliminar el asma, pero hay ciertas cosas que podrías hacer para disminuir los síntomas.



Manzana



Un estudio británico descubrió que la gente que comía de 2 a 5 manzanas a la semana, tenía un 32% menor riesgo de tener asma. Cualquier cantidad menor a esta no hizo ninguna diferencia en el estudio. Se especula que los flavonoides sean los responsable de abrir las vías respiratorias.



Cítricos



La vitamina C es un antioxidante poderoso que podría proteger los pulmones de los daños provocados por los radicales libres. Y aunque la vitamina C se encuentra en la mayoría de las frutas y verduras, son abundantes en cítricos como: naranja, limón, toronja y otras frutas como: kiwi, brócoli y tomates.



Zanahoria



Las zanahorias son famosas por tener beta-caroteno, otro antioxidante. Estudios preliminares sugieren que este antioxidante, que se convierte en vitamina A para el cuerpo, reduce la incidencia del asma inducido por el ejercicio. El pigmento también es esencial para mantener saludables tus ojos y sistema inmune. También se cree que es buenísimo para prevenir problemas cardíacos, cáncer y Alzheimer.



Café



Parece que cada vez hay más razones para beber (o no) café. Y al menos en cuanto al asma, la cafeína es una aliada. Se ha descubierto que el café con cafeína podría mejorar la función respiratoria por hasta 4 horas después de consumirse. Tal parece que la cafeína dilata los bronquios, lo cual consecuentemente mejora las vías respiratorias. Por alguna extraña razón, el té negro funciona de la misma manera.



Huevos



Aunque hay muchas personas alérgicas al huevo, en el caso del asma, éste puede provocar una reacción diferente. Las alergias al huevo son más comunes en niños y, con el tiempo, van desapareciendo. Si tú y pequeño han tenido alergias así, lo ideal sería evitar huevos o cosas que lo traigan como ingrediente.



Ajo



El ajo tiene propiedades antiinflamatorias. Ciertamente es un condimento utilizado en muchas culturas, pero también puede ser un gran aliado de salud y belleza. Dado que contiene alicina, un antioxidante poderoso, destruye los radicales libres. Sin embargo, no se sabe exactamente si podría ayudar con el asma.