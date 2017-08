Llévalas al hombro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El regreso a clases es uno de los momentos más esperados para quienes gustan de vestir a la moda y mostrarle al mundo una versión renovada de sí mismos a través de sus looks.



Si tú eres una de esas personas y aún no has comprado todo lo necesario, seguro que querrás también darle un cambio al accesorio más importante de tus días escolares: La mochila. Aquí te presentamos algunas propuestas, ¡elige la tuya!



Dulce jardín. Hecha en piel y adornada con coloridas flores, esta opción es perfecta para las chicas coquetas y muy alegres que llevan cuadernos pequeños.



De Moschino



Hombre de carácter. El estampado de camuflaje y los espaciosos compartimientos hacen de este diseño masculino una alternativa ideal para cargar de todo con un toque de rebeldía. De Eastpack



Amante del rock. Ponte unos jeans, una chamarra de cuero y complementa tu look con esta alternativa en negro, que te hará destacar con sus brillantes estoperoles. De Valentino



Actitud metálica. Los metálicos ya no son exclusivos para la noche, atrévete a llevarlos en esta dinámica propuesta plateada y ponle un toque de modernidad a tu atuendo. De State



Aire clásico. Para los jóvenes que quieren proyectar mucha sofisticación en la universidad, llega este modelo con detalles de piel pulida y gamuza a los extremos.