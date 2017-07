Los perros sienten el dolor de su dueño y buscan aliviarlo

(Tomada de la Red)

Los perros no sólo son el amigo del hombre, sino son quienes sienten el dolor de las personas y se interesan por aliviarlo. Un estudio ha confirmado que estos animales reaccionan al ver a un ser humano de manera sumisa. Ello demuestra que los canes son empáticos a los sentimientos.



El experimento fue realizado por los psicólogos de la Universidad de Goldmsiths en Londres. Las doctoras Deborah Custance y Mayer Jennifer incluyeron a 18 perros de diferentes razas y edades para poner a prueba el comportamiento frente a sus dueños en diferentes situaciones. Además, se incluyó a personas que no conocían los canes.

Los participantes aparentaron llorar, susurrar o tararear al hablar durante veinte segundos. Los perros se acercaron al ver a una persona llorar para tener contacto físico y no cuando la veían hablando. Además, se interesaban por dar consuelo sea o no su dueño.



“El hecho de que los perros diferenciaron entre el llanto y el tarareo indica que su respuesta no fue meramente motivada por la curiosidad”, comentó la doctora del estudio, Deborah Custance.





La respuesta de los perros fue por el llanto de una persona sin importar que se tratara de su dueño o no. Es decir, los canes son empáticos a todo ser humano y no es una curiosidad. También, se demostró que no buscan una recompensa o llenar sus propias necesidades. Tan sólo les interesa dar consuelo y aliviar el dolor.

Los perros nos acompañan en nuestros malos momentos. Se acercan para besarnos o acurrucarse en nuestras piernas. Es un gran amigo para tenerlo en casa.



