Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- "La máscara del Troll" - El Rubius

2.- "Por trece razones" - Jay Asher

3.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry

6.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

7.- "Agustín corazón abierto" - Roberto Bubas

8.- "La uruguaya" - Pedro Mairal

9.- "La pareja de al lado" - Shari Lapena

10.- "Cáscara de nuez" - Ian McEwan

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- "Virtual Hero 3" - Rubén Doblas

2.- "La razón de estar contigo" - W. Bruce Cameron

3.- "La guerra interior" - Jorge Baradit

4.- "La guerra de cristal" - Elizabeth Subercaseaux

5.- "Pepi la fea 3" - Josefa Wallace

6.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King

7.- "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" - J.K. Rowling

8.- "Por trece razones" - Jay Asher

9.- "La pareja de al lado" -Shari Lapena

10.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

5.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

6.- "Tres veces tú" - Federico Moccia

7.- "Mujeres vestidas" - Vanessa Rosales

8.- "El hombre que amaba a los perros" - Leonardo Padura

9.-"Personas desconocidas" - John Katzenbach

10.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- "El día que sueñes con flores salvajes" - Dulcinea (Paola Calasanz)

2.- "Patria" - Fernando Aramburu

3.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro

4.- "Lo que te diré cuando te vuelva a ver" - Albert Espinoza

5.- "Los ritos del agua" - Eva García Sáenz de Urturi

6.- "Las ventanas del cielo" - Gonzalo Giner

7.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

8.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K. Rowling

9.- "La parte escondida del iceberg" - Mámix Huerta

10.- "El día que se perdió la cordura" - Javier Castillo

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis

2.- "Star Wars: Thrawn" - Timothy Zahn

3.- "All By Myself, Alone" - Mary Higgins Clark

4.- "One Perfect Lie" - Lisa Scottoline

5.- "Two from the Heart" - James Patterson y otros

6.- "The Lost Order" - Steve Berry

7.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman

8.- "The Burial Hour" - Jeffery Deaver

9.- "Mississippi Blood" - Greg Iles

10.- "The Woman in the Castle" - Jessica Shattuck

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- "Porno" - Irvine Welsh

2.- "Después de las 11:11" - Ricardo Talavera

3.- "Carlota: la emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli

4.- "Herejes" - Leonardo Padura

5.- "El monstruo pentápodo" - Liliana Blum

6.- "Hambriento" - Nach

7.- "La hora ciega" - Juvenal Acosta

8.- "El cazador de tatuajes" - Juvenal Acosta

9.- "Terciopelo violento" - Juvenal Acosta

10.- "Cuentos" - Edgar Allan Poe

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Wigetta en el planeta Mimisiku" - Willyrex y Vegetta777

3.- "Mejor callar" - Diego Fischer

4.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany

5.- "Wigetta en las dinolimpíadas" - Willyrex y Vegetta777

6.- "La pareja de al lado" - Shari Lapena

7.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K. Rowling

8.- "El predador" - Wilbur Smith

9.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

10.- "Rescate en White Angel" - Ther Grefg

(Fuente: Librerías Bookshop)