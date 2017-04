Tips para no subir de peso cuando estás en pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Definitivamente muchas de nosotras pensamos que tener una pareja quiere decir que vayamos a engordar.



Es cierto que no hay nada más romántico que sentarte con tu novio a ver una película y pedir algo de comer, pero hay consejos que podemos seguir para evitar estas cosas y no tener preocuparnos por bajar esos kilos que se pueden acumular en nuestro cuerpo.



1. Cambia tus pedidos. Es cierto que cuando estás con alguien sales más seguido a comer a la calle. Cada uno tiene su plato favorito y es difícil cambiarlo en cada salida. Trata de evitar esos restaurantes de siempre y de vez en cuando busca uno de comida saludable y come algo con menos grasa.



2. Haz cosas distintas. No siempre las salidas de pareja tienen que ser a cenar a un buen restaurante. También pueden tener una cita para hacer deporte, ir al cine, o salir a caminar por el parque o la playa. Busquemos diferentes planes fuera de un restaurante.



3. Aléjate del alcohol. Es normal que salgas con tu pareja a tomarte unos tragos, pero debemos tratar de controlar eso y evitar los excesos. Puedes salir de vez en cuando a hacerlo, pero no olvides que el alcohol engorda, y consumirlo en exceso hará que subas de peso.



4. Practica deporte en pareja. Trata de juntarte con tu pareja y buscar algún deporte que disfruten los dos. Van a tener una vida más saludable y crearán un hobbie que los puede unir más.



5. Organiza el menú de la semana. Es cierto que cocinar con tu pareja cualquier plato, es divertido. Lo ideal es planear las comidas de toda la semana, para no verse obligados a improvisar y terminar preparando algo no muy saludable. Hagan un menú equilibrado y traten de cumplirlo.