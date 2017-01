Asa los vegetales a la perfección

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los vegetales son ese “caballito de batalla” que va bien con cualquier plato, ya sea entrada o plato principal. Pero no es cuestión de asarlos rápidamente y que queden crudos o cocinarlos demasiado tiempo y que en vez de un vegetal, luzcan como algo quemado. Hay que saber lo que se está haciendo para no fracasar en darle ese toque saludable a nuestras comidas diarias.



Hay algunos trucos que se pueden usar para asar vegetales a la perfección, no es nada complejo, sino simplemente seguir algunos pasos o consejos para obtener unos vegetales deliciosos al paladar y la vista.



Plancha o parrilla limpia

Para evitar que los vegetales se peguen a la parrilla es fundamental que la plancha este bien limpia, de esta forma obtendremos un buen sabor.



Pre aceitar los vegetales

Para que los vegetales se cocinen sin pegarse a la plancha debes aceitarlos un poco antes de colocarlos en la plancha o parrilla.



Tiempo de cocción

El tiempo de cocción dependerá del tipo y tamaño del vegetal, por ejemplo, las patatas, batatas y zapallo llevan más tiempo de cocción que el resto. Una forma de reducir su tiempo de cocción es pre hirviendo estas verduras. Al tenerlas previamente cocidas demorarán menos en cocinarse y podremos servirlas junto con el resto de los vegetales.



Marinado

Al igual que las carnes, las verduras se pueden marinar, de esta forma adquieren el sabor extra de las hiervas y ese plus que da el ahumado del asado.



Picho para verduras pequeñas

Las verduras más pequeñas como los tomates cherry, patatas baby, zanahorias baby... son bastante escurridizas, así que colocarlas todas juntas en un pincho nos facilitará el proceso de asado.



El corte perfecto

Las verduras como cebolla, berenjena, zucchini, zanahorias... se cortan a lo ancho, para obtener círculos que quedarán tiernos por dentro y crujientes por fuera.



Seguro que estos trucos para asar verduras te ayudarán a sacar el mejor sabor de la parrilla o plancha, porque no solo la carne se asa, las verduras también.



Una vez que pruebes asar tus verduras seguro que te encantará, es un método de cocción bien simple y rápido, y lo mejor de todo es el sabor, ese gustito ahumado que no se obtiene de otra forma.



FUENTE: http://www.vix.com/es/gastronomia/172461/necesitas-conocer-estos-trucos-para-asar-vegetales-a-la-perfeccion