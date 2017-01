CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchas mujeres y hombres somos fanáticos de usar perfumes. Es que no hay nada como oler delicioso durante todo el día –y dejar nuestro aroma por donde sea que pasemos-. Pero, aunque los usamos todos los días, hay algunas cosas que aún no sabemos de ellos.



Por eso es que a continuación te queremos compartir algunos mitos y verdades sobre los perfumes que Verónica Kato, perfumista exclusiva de Natura, nos explica con detenimiento.



#1 El perfume contiene fijador



Mito. Si bien el fijador sería una materia prima que prolongaría la duración del perfume en la piel, lo que determina la fijación de una fragancia son las diferenciadas concentraciones y la calidad de las materias primas utilizadas en la composición del producto, explica Kato.



#2 La mujeres no puede usar perfume masculino



Mito. Kato indica que la utilización de perfumes masculinos por las mujeres es más una cuestión de gusto personal y adecuación con su personalidad. Además, actualmente muchas marcas manejan fusiones entre fragancias de ambos géneros para ofrecer opciones innovadoras.



#3 El color del pelo influye en la duración del perfume

Verdad. Aunque suene increíble. Y es que las mujeres morenas tienen generalmente una piel más grasosa, por lo que las fragancias duran más. Por el contrario, en las pelirrojas su piel tiende a ser seca, lo que ocasiona que los aromas se evaporen fácilmente.



#4 No se debe usar perfume en la playa

Verdad. Dado que el perfume contiene sustancias que reaccionan ante la exposición directa al sol, por lo que puede causar manchas, Kato menciona que no es recomendable usar perfume al momento de ir a la playa o la piscina.



#5 Tener el perfume en el baño es malo

Verdad. El baño no es el lugar indicado para tener tus perfumes, porque la humedad y variaciones de temperatura son perjudiciales para las fragancias, revela Kato. Es mejor si los guardas en el guardarropa o cualquier lugar oscuro y fresco.



#6 Los perfumes tienen fecha de caducidad

Verdad. De acuerdo con Kato, el tiempo medio de caducidad de un perfume es de 2 a 3 años (si lo conservas de forma correcta). Después de ese tiempo, la fragancia comienza a perder sus características olfativas y se oxida.



#7 El aroma personal varía de acuerdo con la percepción del perfume

Verdad. Varios factores afectan la fragancia de la dermis, como la oleosidad o el nivel de la transpiración, el PH y los medicamentos. “El tipo de piel también influye en la duración del perfume, las pieles grasosas e hidratadas tienden a mantener la fragancia por más tiempo”.



Sin duda jamás dejaremos de lado el perfume dentro de nuestra rutina de belleza. ¿Cómo imaginar un mundo en el que no podemos oler rico? -¡ni siquiera lo pienses!-.



FUENTE: http://www.vix.com/es/belleza/174978/estos-son-2-mitos-y-5-verdades-sobre-los-perfumes-resueltos-por-una-experta