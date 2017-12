Ropa navideña para perros

MADRID, España(Tomada de la Red)

Ya les hemos contado sobre algunas sugerencias para juguetes de mascota, y ahora que se acerca navidad podemos hacer lucir a nuestra querida mascota con ropa navideña para la mascota de la más coqueta y divertida en algunos casos. Ya sabemos que nuestro perro se resiente de los rigores del clima por ello para protegerle del frío y la nieve cuando lo sacamos de paseo o cuando la temperatura aún dentro de casa es poco propicia, ropita abrigadora y divertida. Y aún sino tiene frío siempre vale vestir a nuestra mascota para que se vea más guapa en las ocasiones en que todos nos empeñamos en lucir bien como navidad.En estas imágenes les presentamos sugerencias de ropa para perros muy bonita, en los colores más intensos para que todos encuentren el color que les gusta para su mascota, son prendas elaboradas con mucho esmero y que están a la venta online en la tienda de productos Etsy, que tiene también prendas para gatos muy coquetas y prácticas de usar y claro de limpiar. Así que ahora que es navidad no tendrán casi pretexto alguno para no vestir a su mascota tan coquetamente como se merece.Fotos: Tomada de la redPero además de las prendas de abrigo y esto me encanta, hay algunos muy bonitos gorros para perros, como el de la imagen superior en los colores navideños y con ornamentos también navideños. Pero también hay bonitos vestidos y coquetos también para nuestra perrita para que se luzca también en la noche navideña, luego de ver estas imágenes seguro estarán ya pensando en decidirse por qué comprarle a esa traviesa mascota que nos agrada tanto y a la que también en navidad queremos mimar.Fuente: http://www.mascothouse.es/ropa-navidena-para-perros