Consejos para cuidar mascotas en Navidad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Durante las fiestas navideñas, las mascotas, que son un integrante más de la familia, también deben festejar con nosotros este momento tan especial sin olvidar que en ocasiones, requieren cuidados especiales. Estas fechas, donde abundan los regalos, las comidas y las visitas, solemos tener un nivel de estrés alto, que también afectará a nuestros animales de compañía.



En ExpertoAnimal queremos ayudarte para que toda la familia disfrute las fiestas y para ello te orientaremos para saber cómo cuidar mascotas en Navidad. ¿Cómo podemos evitarles el estrés o cómo actuar cuando ya lo tienen?



¿Pero qué ocurre con nuestras mascotas? No importa si se trata de un conejo, gato, o de cualquier otro animal de compañía que comparta estos días con nosotros, muchas veces, la única compañía será ella y para ellos, nosotros, por lo que no bastará con cambiarle el comedero de color, hacerle unas cookies o vestirlo con un gorro navideño, debemos darle un trato diferencial y compartir la esencia de la Navidad con nuestras mascotas.



Muchas veces no necesitamos hacerle un regalo caro o grande en ocasiones, con unas horas de paseo en el parque y estrenar un juguete nuevo, alcanza. Es importante hacerlos participar del evento, si tenemos un regalo con nuestro nombre debajo del árbol, ¿porque ellos no pueden tener lo mismo?



La pirotecnia y las mascotas

Algunos animales no sufren con los ruidos de los fuegos artificiales pero hay otros que se alteran mucho, a raíz de ello, existen dueños que optan por ofrecer tranquilizantes en estas fechas.



Las consecuencias que sufren los animales que se alteran, muchas veces son irremediables: se escapan del hogar perdiendo el rumbo y no pudiendo regresar a casa. Otros ladran toda la noche o se esconden temblando en el baño o debajo de la cama. Para ayudarte a pasar por esta situación te ofrecemos algunos consejos:



Colocar a tu perro o gato una placa de identificación, si es que aún no la posee, es fundamental. Especialmente aquellos animales que sufren y que además tienen acceso al exterior deben ir correctamente identificados por si llegaran a escapar.



El día de las fiestas aumentar su actividad física para que por la noche esté más cansado de lo habitual. Practicar obediencia, jugar con la pelota o ejercitarle de forma activa son algunas ideas.



No dejarlo atado ni solo ya que de la ansiedad puede ahorcarse.

Si quiere esconderse, déjalo. Puedes incluso preparar un "nido" en el que se sienta seguro y confortable. Algunos animales agradecen poder disfrutar de un lugar oscuro y alejado en el que refugiarse.



Si están en un ambiente nuevo o desconocido para él, no dejarlo solo.



Si queda solo en casa, ponerle música y dejar sus juguetes favoritos cerca. Puedes incluso buscar algunos que combinen estimulación mental y comida, ya que así pasarán más tiempo entretenidos.



Si no tiene apetito no lo obligues a comer.



Remedios naturales para tranquilizar perros y gatos

Tranquilizantes alopáticos: la más conocida es la Acepromazina, cuyas dosis deben ser recetadas por un veterinario ya que de lo contrario nuestra mascota puede sufrir efectos secundarios. No se trata de una droga inocua.



Tranquilizantes homeopáticos: más utilizada que la anterior, también debe indicarla un veterinario homeópata o terapeuta. La más utilizada es Aconitum.



Flores de Bach: deberán ser indicadas por terapeutas florales para dar la más indicada en estos casos, según la mascota y la situación que vivirá. Las más usadas son Aspen o Red Chesnut.



Valeriana: es una planta medicinal muy conocida a nivel mundial y es de fácil manipulación por los cualquier persona.





Los viajes de navidad

Si decidimos pasar las Navidades fuera de casa, debemos tener presente qué haremos con nuestra mascota. Si optamos por llevar a nuestra mascota con nosotros, debemos considerar que el lugar de destino será un ambiente totalmente nuevo, sumado a los ruidos extraños y a los olores distintos, tendremos un animal, en general, algo estresado, nervioso e incluso asustado.



Lo mejor es optar por llegar al sitio nuevo con más tiempo del general para que pueda habituarse lo mejor posible. Además, no debemos dejarlo solo en una habitación, permitiendo que siempre nos tenga visibles. Finalmente recomendamos tratar de llevar todas sus cosas con las que se sienta más cómodo: comederos, mantas, juguetes...



En el caso de que se quede en casa podemos dejarlo con alguien de confianza o, si quedase solo prever que el ambiente sea seguro para que sufra lo menos posible. No dejar ventanas abiertas o, lo que es mejor, nada diferente a lo que tiene cuando salimos de paseo y se queda algunas horas solito.



Finalmente recordamos que existen clínicas veterinarias y residencias en las que podemos dejar a nuestro animal de compañía si nos marchamos de vacaciones. Busca un lugar en el que cuiden mascotas en Navidad y les ofrezcan un trato positivo.



Fuente: https://www.expertoanimal.com/consejos-para-cuidar-mascotas-en-navidad-22478.html