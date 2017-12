¿Cómo socializar a nuestro cachorro?

MADRID, España(Tomada de la Red)

Hay muchos perros jóvenes y adultos con conductas de miedo, de evitación y de escape hacia todo lo que desconocen.



Para nosotros pueden parecer situaciones normales (tráfico, personas, máquinas…) pero para el perro, suponen todo un reto al no estar familiarizado con ellas. Estos déficits de socialización se hacen más evidentes según madura el perro y aumentan los miedos hacia todo aquello que le es desconocido.



Un cachorro hasta las 12-16 semanas es un libro en blanco. No teme a nada y, al igual que con los niños, tenemos que velar por su seguridad porque se puede meter en problemas de pura valentía innata. Si invertimos en él el tiempo suficiente para que conozca la mayor cantidad de estímulos diferentes, estaremos sentando las bases para un adulto equilibrado y social. Cuando crezca, tendrá la habilidad de investigar nuevos estímulos sin ningún miedo y podrá soportar situaciones de estrés con mayor facilidad.



En algunos casos, los perros llegan a los hogares ya adultos (adopciones, acogidas…) y podemos encontrarnos con éste déficit de socialización por haber crecido en un ambiente pobre de estímulos. Con cariño, paciencia y, sobre todo, tiempo, podemos ayudarle a superar los miedos y hacerse un hueco en nuestra sociedad de ruidos, movimiento y gente.



A continuación, os dejo una lista de situaciones importantes para exponer a tu cachorro en el periodo de socialización:



• OTROS ANIMALES: Gatos, pájaros, caballos, conejos, roedores, etc.



• OTROS PERROS: De todos los tamaños, edades, colores y razas.



• PODER TOCAR Y REVISAR AL PERRO. Para ello, siéntate regularmente con él y examina sus orejas, las cuatro patas, los dientes... También debes cepillarlo suavemente a menudo. Mientras estás examinándolo, dale premios y juega con él para que sea una experiencia positiva. Es importante que personas distintas practiquen este ejercicio con el cachorro, ya que así aprenderá a tolerar y disfrutar al ser tocado.



• ADULTOS: personas desconocidas, amigos de visita en casa, personas mayores, con sombrero, bastón, etc.



• NIÑOS: Para un perro, un niño es algo distinto a un humano por su físico, su olor, su forma de moverse y por los sonidos que emite... Es importante que el cachorro sea socializado con niños de todas las edades.



• BICICLETAS, MOTOS Y COCHES para que no tema el ruido o no vaya detrás de ellos. También es importante que se acostumbre a montar en el coche.



• OTRA CASA. Lo más importante es que el cachorro interprete de forma positiva todas y casa una de las experiencias. De lo contrario podríamos tener resultados opuestos. No hay que presionar a tu cachorro en ningún momento, déjalo siempre que experimente y se acerque a cosas nuevas. Para convertirlo en una experiencia aun mas positiva, lleva premios y juguetes.



• TRUCO: Utiliza juegos de olisqueo cuando dos perros se conocen y no hables. Deja que ellos se conozcan y que utilicen su lenguaje (las señales de calma). Un perro tranquilo, es un perro feliz...



Fuente: https://www.perrygatos.es/artículos/notas-de-interés-sobre-perros/como-socializar-a-nuestro-cachorro/