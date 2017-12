Tomarse selfies, ¿una señal de desorden mental?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Tu obsesión por las ‘selfies’ está llegando demasiado lejos? Investigadores de la Universidad de Nottingham Trent y de la Escuela de Administración Thiagarajar en India sugieren que tomarse fotos compulsivamente podría derivar en un trastorno.



Los sicólogos Janarthanan Balakrishnan y Mark D. Griffiths comenzaron a investigar el fenómeno, luego de que se calificara como una enfermedad mental en diversos sitios de noticias falsas.



Tras recabar datos y evaluar conductas de 600 individuos adictos a las ‘selfies’, ¡confirmaron la existencia de lo que llamaron ‘selfitis’.



"Hace unos años, aparecieron historias en los medios que afirmaban que la Asociación Estadounidense de Siquiatría debía clasificar la enfermedad como un trastorno mental. Si bien la historia se reveló como un engaño, ahora confirmamos su existencia ", anota Mark D. Griffiths.



“Los participantes de los grupos focales estaban asentados en India, porque el país tiene la mayor cantidad de usuarios en Facebook, así como el mayor número de muertes como resultado de tratar de tomar selfies en lugares peligrosos”, señalan.



La investigación publicada en el International Journal of Mental Health and Addiction señala tres niveles de compulsión por las selfies.



1. En el límite: La persona toma fotos de sí mismo al menos tres veces al día, pero no las publica en redes sociales.



2. Agudo: Toma ‘selfies’ al menos tres veces al día y publica cada una en sus redes sociales.



3. Crónico: Tienen un impulso incontrolable por tomarse fotos a sí mismos durante todo el día. Publican hasta seis ‘selfies’ diarias en todas sus redes sociales.



De acuerdo con los especialistas, existen seis motivadores: buscan aumentar su confianza en sí mismos, quieren atención, las ‘selfies’ mejoran su estado de ánimo, se conectan con el entorno (para crear un registro de recuerdos), buscan aceptación con el grupo social que los rodea y quieren destacar “en sociedad”.



Los sicólogos desarrollaron una escala para determinar el nivel de adicción a las selfies. Si quieres saber cuál es el tuyo, mira con cuántos marcadores te identificas; están señalados en nuestra galería.