Esto es lo que debes saber de los ácaros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Puedes pensar que eres el más obsesivo compulsivo del planeta y limpias cualquier lugar por el que pasas, duermes, estás, te relajas, usas, pero aún así estos pequeños insectos estarán ahí para arruinar tu vida.Irremediablemente estamos rodeados por ellos y seguro has escuchado de ellos, pero no terminas de entender porqué son tan malos para tu salud.Los ácaros son una subclase de los arácnidos compuesta por miles de especies. Existen unas 50 mil especies descritas, pero se cree que pueden existir más de 100 mil que no han sido clasificadas.Son causantes de muchos problemas en los hogares, ya que el producto fecal que expulsan con la razón de serias afecciones que cambian el ritmo del sueño en niños, adultos y ancianos. Pero no sólo eso, también provocan reacciones alérgicas que pueden, en el peor de los casos, conllevar a la muerte.Este es un recuento que te muestra lo asquerosos, peligrosos y casi invisibles que pueden ser estos arácnidos.¿Qué son? Una subclase de arácnidos que se alimentan de las células de nuestra piel.¿Dónde están? Un ser humano desprende cada mes aproximadamente 28 gramos de piel muerta, los cuales se almacenan en tu colchón. Más o menos una bolsa de papitas fritas.¿Cuál es su lugar ideal? Al dormir las células acaban en nuestra cama, el lugar propicio para que desarrollen, es cálido y húmedo, pues hallan una gran cantidad de comida.¡Yiak! Un estudio sobre colchones realizado en Japón reveló que más del 90% de las camas contenían ácaros y más del 50% tenían rastros de insectos en su cama, incluyendo polillas, gusanos de sea, escarabajos y cucarachas.¿Cuántos hay en tu colchón? En un colchón promedio habitan alrededor de dos millones de ácaros.¿Son malos? En sí no son alergénicos, sin embargo, sus heces contienen una proteína que puede desencadenar reacciones alérgicas como asma, eczemas y rinitis alérgica. Te parecerá no gran cosa, pero los ácaros ponen hasta 40 millones de excrementos ¡AL DÍA!¿Qué te provocan? La persona que vive rodeado de ellos inhala materia fecal, lo que conduce a una reacción alérgica, los síntomas pueden no ser tan graves, pero la dermatitis, el asma y la rinitis son padecimientos verdaderamente molestos.¿Por qué no los ves? Un ácaro mide entre 0.2 y 0.5 milímetros, lo que los hace invisibles al ojo humano, además habitan en un zonas de la casa donde es casi imposible verlos.¿Cómo los evito? Un estudio del American College of Allergy, Asthma & Inmunology asegura que es casi imposible eliminarlos, pero hay recomendaciones para reducirlos, evitar acumular polvo, utilizar ropa de cama antialérigica y tener superficies de vinilo, madera en vez de alfombras y tapetes.¿Qué más puedes hacer? Pasa la aspiradora por lo menos una vez a la semana en colchones y almohadas. Cambia tu almohada por lo menos una vez al mes, cambia el colchón de posición lo más frecuente que se puede. Limpiar con desinfectante las superficies también es buena idea.FUENTE: Eme de Mujer