Maquilla unas cejas gruesas

Cejas tan delgadas como un lápiz ya están fuera de moda. Desde hace un par de años, las cejas gruesas son lo más sensual y sexy que hay en el mercado de maquillaje. Y aunque no las tengas como modelo de pasarela, la verdad es que puedes adueñarte de una mirada igual de seductora con estos tipsTrazos cortos y sencillosEn lugar de dibujar líneas gruesas, es importante que traces vellos muy delgados y suaves para un ‘look’ más natural. Lo último que quieres es que alguien te vea y piense que esas no son cejas naturales.Productos con fibrasLápices y polvos son buenos para rellenar las cejas, pero también hay más productos que logran mejores resultados. No te limites al maquillaje que ya conoces, busca productos con fibras para engruesar el vello y hasta un gel o cepillo podría beneficiarte, la clave está en experimentar.Pídele #tips a tu estilistaBusca la ayuda de un experto para que pueda orientarte a seguir un plan de acción. Obviamente saben qué tipo de cejas le quedan a tu tipo de rostro, pero también podrían animarte y darte tips para aguantar la larga esera.No hagas nada por unos mesesEsta es la parte más difícil, pero también es el primer paso. Si realmente quieres unas cejas gruesas y seductoras, debes dejar que crezcan primero. Dales tiempo para rellenar los espacios que quitabas con tus pinzas y, aunque te duela verlos al principio, deja que esos vellos vuelvan a su plenitud.Serum para cejas¿Te habías preguntado alguna vez si existía un producto como el serum para cejas? Pues sí existe… ¡y también funciona! Es como una pócima mágica que, en lugar de tener magia, tiene vitaminas y acelera el proceso de crecimiento de las cejas. Lo único que debes hacer es aplicar unas gotas antes de dormir y dejar que haga su trabajo durante la noche.Línea de las cejasTus cejas, tal como están, podrían no ser perfectas. Pocos de nosotros, de hecho, pueden lucir unas cejas fabulosas… y esto sucede porque la mayoría no sabe cuál es la forma correcta de sus cejas. Hay taaaaantos tutoriales en Pinterest y Youtube, que definitivamente no tienes excusa para no lucir imperfecciones.FUENTE:Eme de Mujer