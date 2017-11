Cómo conseguir que tu mascota se convierta en una estrella de Instagram

(Tomada de la Red)

Son adorables, entrañables y bastante divertidas. Las mascotas han conquistado redes sociales como Instagram y se han convertido en uno de los tópicos más frecuentes que los usuarios suben a la plataforma de imágenes. En algunos casos, sus dueños incluso han decidido que merecen mayor protagonismo y les han creado perfiles propios que acumulan miles y hasta millones de seguidores.Pero, ¿qué lleva a alguien a abrir una cuenta dedicada a su animal de compañía? Rubén Errebeene es un influencer residente en Madrid que tiene más de 55.000 seguidores en la plataforma. Su perro BLU aparecía en muchas de sus historias de Instagram y despertaba "mucha ternura" porque "es un perro con una personalidad muy fuerte, cautivador y muy gracioso". "Así que pensé, ¿por qué no?", recuerda el orgulloso dueño. Con 61 publicaciones en su perfil, este can al que le llaman BLUShindo cuando se pone mimoso y que se asusta de las cosas que se mueven solas ya va camino del millar de followers.



"Las mascotas son parte de nuestra vida y a mí me encanta que BLU forme parte de mis redes sociales, igual que mi profesión o mis días de ocio", señala el influencer. "Él para mí es uno más en mi día a día, y por tanto, es obvio que va a salir". En efecto, BLU tiene mucho tirón: "A la gente le gusta mucho seguirlo y ver sus vídeos". La marca de alimentos para mascotas Affinity opina que los animales ya eran protagonistas de muchos anuncios que aparecen en los medios de comunicación por la empatía que despiertan, y eso se ha hecho extensible también a las redes sociales. "Los tutores de un animal de compañía están convencidos de que sus gatos o perros son protagonistas en potencia. Muchas veces aciertan, por eso hay ejemplos en que un animal puede llegar a tener más de dos millones de seguidores, como el caso de la perrita Marnie o la gatita Nala", subraya la responsable de marketing digital de la compañía, Ana Paula Pereira.



