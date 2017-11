Lo que tus antojos dicen de ti

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cada una de nosotras revelamos cómo somos a diario, ya sea por el color que usamos al vestir, tipo de peinado, hobbies y ¡Hasta por los antojos que tenemos!



Más veces de las que podemos contar hemos pasado por momentos en los que tenemos un deseo casi incontrolable de comer algo en particular, y vale acotar que no es porque estemos embarazadas.



Cuando nuestro cuerpo -y mente- nos pide un alimento es específico, habla de nuestro estado emocional en ese instante.



Es importante saber que los antojos son el reflejo de nuestros sentimientos y pensamientos; por lo tanto, debemos identificar qué es lo que nos motiva, o lo que realmente necesitamos, antes de caer en la tentación. Si no estás muy convencida, sigue leyendo y descubre lo que tus antojos revelan de ti:



Chocolate

Cuando solo puedes imaginar ese bombón, barra o galleta de rico chocolate es porque necesitas urgentemente una dosis de alegría. Esto se debe a que puedes estar sintiéndote algo triste, así que revisa si es el caso.



Dulces

Si además del chocolate te apetece algo dulce, como una torta, gomitas o todo lo que lleve sirope de caramelo, puede significar que estás atravesando alguna situación que te genera estrés y nerviosismo. ¡Tranquila! Recuerda que la mayoría de los problemas tienen solución.



Grasas

Quizá sea uno de los antojos por los que nos sentimos más culpables… pero la verdad es que esas bolsita de papas o el combo de comida chatarra indican que estás buscando más placer y satisfacción -a todo nivel- en tu vida.