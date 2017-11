Señales de que tus intestinos están mal (aunque te sientas bien)

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Te enfermas constantemente? ¿Sientes comezón? ¿Siempre andas de mal humor? Aunque existen muchos factores que podrían llevarse la culpa, un desequilibrio intestinal también podría ser el culpable. Como sabrás, tu tracto digestivo es el hogar de más de 100 trillones de bacterias, y aunque la mayoría son buenas, otras pueden ser increíblemente tóxicas.



Te enfermas de todo: El 70% de tu sistema inmunológico reside en tus intestinos. Ese moco delgado y pegajoso que delinea el tracto digestivo está hecho de células inmunitarias y bacterias intestinales. Si te enfermas constantemente, es posible que este sistema no esté al 100. Mi recomendación es que te concentres en comer alimentos ricos en fibra, tales como verduras, frutas y granos enteros. Una dieta saludable ayudará al crecimiento de las buenas bacterias en el intestino y limitará el crecimiento de las bacterias tóxicas. También podrías tomar probióticos, pero eso debes consultarlo primero con tu doctor.



Tienes un salpullido en codos y rodillas: Se parecerá al eccema, pero podría ser una enfermedad celíaca, una condición autoinmone que te vuelve hipersensible al glúten. Más del 25% de las personas con esta enfermedad presentan este salpullido y no siempre viene acompañado de síntomas gastrointestinales. ¿Cuál es la conexión? Si tienes esta enfermedad, el consumo, por más mínimo que sea de glúten, causa que el cuerpo libere un anticuerpo, IgA, el cual ataca a los intestinos. Pero si se diagnostica a tiempo, sólo se deberá llevar una dieta libre de glúten, ¡y listo!



Tus dientes, de ser blancos, pasaron a verse sucios y descuidados: ¿Tu dentista te ha dicho que el esmalte de tus dientes se ve muy descuidado? Esto puede ser señal de una enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), o reflujo, particularmente si tienes otros síntomas como garganta seca, estornudos y tos. El GERD puede diagnosticarse con rayos x o una endoscopia, y el tratamiento puede incluir cambios en tu dieta, bajar de peso y medicamento.



Estás deprimida: ¿Nunca te has preguntado porqué hay alimentos que pueden hacerte sentir mejor? Pues lo mismo puede pasar, pero al revés. Esto sucede porque hay ciertos tipos de bacterias en tus intestinos que pueden incrementar el riesgo de desarrollar ansiedad o depresión. Cuando hay muchas bacterias malas, se activan los receptores en el tracto grastrointestinal que, por ende, causan la liberación de sustancias inflamatorias que, de viajar al cerebro, resultan en depresión. Tu mejor opción es comer bien, tomar té y cuidar las bacterias saludables de los intestinos.



Cuerpo cortado y fatiga: Hay estudios que sugieren que el 20% de la población sufren de una pequeña sobrepoblación de bacterias, lo cual indica niveles altos (y anormales) de malas bacterias en los intestinos. Aunque esto usualmente provoca inflamación y diarrea, a veces sólo provoca síntomas simples como cuerpo cortado y fatiga. En ese caso se puede hacer una prueba de aliento para checar los niveles de hidrógeno y metano en la sangre. Entre antibióticos (para matar a las bacterias malas) y probióticos (para motivar el crecimiento de las buenas), estarás como nueva en un par de días.