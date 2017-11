7 Características del hombre perfecto

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sabemos que cada chico es diferente, con sus virtudes y defectos. Sin embargo, al momento de sostener -y formalizar- una relación existen algunas características que debería tener para ser catalogarlo como “tu hombre ideal”. A continuación, las más importantes:



Que sea detallista



Ya sea que te regale unas flores, tu chocolate favorito o te invite a cenar; el hombre perfecto para ti no desaprovechará una oportunidad para demostrarte que le importas.



Más llamadas y menos mensajes



No hemos acostumbrados a contactar a las personas por Whatsapp o mensajes de texto. Un lindo gesto es que él te llame para saber cómo fue tu día, o solo porque quiere compartir algo que le sucedió.



Te acompaña a ver tus series y películas favoritas



Por muy aburrida que le parezca la película “Diario de una pasión”, se sentará a verla las veces que quieras. Además, comprará chocolates y dulces para compartir y pasar un rato agradable a tu lado.



No te ignora



El hombre ideal que debes buscar es aquel que, aunque haya salido con sus amigos, seguirá pendiente del celular para hablar contigo. Y lo mejor será que cuando estén juntos se olvidará de ellos y del mundo.



Quiere presentarte en su entorno



Piensa que eres única, especial y está anhelando que todo el mundo sepa la suerte que ha tenido conociéndote.



Te ve hermosa (aún en tus peores días)



Un chico te quiere de verdad cuando te ha visto despeinada, sin maquillaje, con tu atuendo menos favorecedor y aun así a sus ojos te verás radiante y sexy.



Quiere compartir su vida contigo



El hombre ideal es el que no le teme al compromiso, sino que tiene planes para el futuro y tú eres la prioridad en esa lista.