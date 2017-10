Alimentos que no querrás comer cuando sepas de qué están hechos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Algunos de los alimentos que consumimos suelen ser atractivos a la vista y saber igual de bien que como se ven; sin embargo, muchos de ellos están hechos de cosas que ni siquiera imaginamos. Aquí te presentamos algunos de ellos:



Queso amarillo

Según la Revista del Consumidor, este queso es resultado de “la mezcla de quesos madurados fundidos, a los que se les pueden agregar ingredientes y especias”.



A pesar de ello, muchas personas piensan que el queso amarillo realmente está hecho de plástico; sin embargo, no hay un estudio que lo compruebe.



No obstante, la misma revista declara que hay algunas imitaciones en el mercado que suelen agregarle sustancias como almidón, caseinatos, tipo de grasa propia de la leche, sintéticos, aditivos y sodio. Además, hay marcas que contienen grasas trans.



Surimi

Debería estar hecho de carne de cangrejo; lo cierto es que, según la revista Consumer, “para la obtención de surimi se utilizan las especies de pescado más abundantes, de escasa salida comercial o bajo costo, y los restos procedentes del proceso de fileteado”; nos referimos al que venden a bajo precio en los supermercados.



Salchichas

Las salchichas -al igual que la mayoría de los embutidos- están hechas de todo aquello que queda luego de sacar los cortes tradicionales del cerdo, esto se mezcla y forma una “masa a la cual se añade agua o hielo y aditivos -como los fosfatos y nitritos (…)-, hasta ser embutido en tripa natural o sintética -como el celofán-", establece la revista del Consumidor.



Por si eso fuera poco, los conservadores, “aunque son indispensables para retardar el crecimiento microbiano, varias marcas no los declaran, como tampoco lo hacen con otros ingredientes: colorantes, saborizantes, harinas, soya y grasa de cerdo”, agrega la misma publicación.



Gelatina

La gelatina no es propiamente un alimento de origen animal; sin embargo, la grenetina, sustancia que ayuda a solidificar la gelatina, está hecha a base de colágeno, una proteína que se encuentra en tejidos como la piel y los huesos.



En la industria alimentaria, este producto se obtiene de los restos de animales como el pescado. Cabe mencionar que ésta misma sustancia es la base para la elaboración de algunas golosinas como las gomitas.



Moronga

Este famoso platillo del que muchos gustan está hecho a base de sangre de cerdo, a la cual se le agregan algunos ingredientes para mejorar su sabor, posteriormente se embute en una tripa que proviene del cerdo.