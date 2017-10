Escasea la mantequilla en Francia ante un auge de la demanda

PARÍS, Francia(AP )

La pastelería y la mantequilla francesa se han hecho tan populares en el extranjero que el aumento de la demanda ha provocado un pequeño desabastecimiento de productos lácteos en los supermercados galos.



El precio de la mantequilla subió en agosto un 60% a 6.7 euros (7.9 dólares) el kilo, según el organismo francés responsable de monitorear el precio de los alimentos, despertando el temor a que faltaran dulces navideños como el tradicional tronco de Navidad.



Algunas regiones de Francia como Bretaña y Normandía se habrían visto más afectadas por el desabastecimiento de mantequilla, según reportes, que también se ha vinculado con una escasez de producción de leche en Europa.



La mantequilla registra "cada vez más y más demanda en economías emergentes como China y Oriente Medio", afirmó Dominique Charge, responsable de la cooperativa nacional de productos lácteos, a la radioemisora francesa RTL.



Claude Margerin François, que dirige una pequeña empresa especializada en masa para pastelería en el centro de Francia, dijo a The Associated Press que debido a la escasez ella no ha podido cumplir con los pedidos procedentes de Líbano, China y Vietnam.



"Busco mantequilla por todas partes", afirmó.



Margerin François, que lleva 15 años comprando su mantequilla Poitou-Charentes a un productor local, dijo que debido a la escasez tuvo que dar licencia a ocho empleados para que no fueran a trabajar.



Añadió que podría haber optado por una mantequilla más barata hecha en el extranjero, pero dijo que no le convence la calidad. "Solo por olerla podría decir que no es lo suficientemente buena".