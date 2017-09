Consejos para que tu perro no destroce todo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Tu perro destroza la casa cuando se queda solo? Lo cierto es que es algo habitual en canes, ya que estos animales interpretan la soledad como una situación de riesgo y desprotección, que puede provocarles miedo y ansiedad. Su manera de paliar esta ansiedad es rascar puertas y ventanas con el objetivo de salir de casa y reunirse con sus propietarios.Con la intención de llamar la atención, algunos perros también ladran, lloran, aúllan, muerden y roen objetos. Incluso, pueden llegar a hacer sus necesidades por toda la casa. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que algunas mascotas solo lo hacen porque se aburren (necesitan más actividad física y mental). En cualquier caso, hay algunos trucos que puedes poner en práctica para evitar que tu perro destroce tu hogar cuando no éstas. ¡Te contamos algunos a continuación!La importancia de los paseosEn primer lugar, es importante que tengas en cuenta que los paseos son fundamentales para evitar que los perros lo destrocen todo cuando están solos. Así, es esencial que salgan a la calle varias veces al día. Y no solo eso, sino que el dueño deberá aprovechar este tiempo para jugar con el animal y enseñarle trucos. Y es que hay que cansar tanto la mente como el cuerpo del perro.Visita a tu perro durante el día¿Vives cerca del trabajo? Pues es buena idea que visites a tu perro durante el día. De esta manera, el aislamiento del animal se verá interrumpido y ya no estará tan inquieto. Si no puedes ir a tu hogar, puedes decirle a algún vecino que vaya a tu vivienda o contratar los servicios de un cuidador de perros, una profesión que cada vez está más de moda.Cómprale un kongPor último, queremos recomendarte que le compres un kong, un juguete de plástico que sirve para introducir comida dentro y que el animal se entretenga sacándola cuando está solo. Lo ideal es dejárselo únicamente cuando no estés en casa. Además, es importante rellenarlo de comida que el perro no coma a menudo.FUENTE: https://animalmascota.com/consejos-para-que-tu-perro-no-destroce-la-casa-cuando-se-queda-solo/