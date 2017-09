CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Aún no conoces a Sir Whines-A-Lot? ¡Pues ya va siendo hora! Y es que este gato de Estados Unidos se ha ganado por méritos propios ser uno de los animales más famosos del momento en la red.Adoptado por Stuart McDaniel para convertirlo en la mascota de su empresa de marketing, este felino ha fascinado a todo el mundo por su gran habilidad. Y es que se le da muy pero que muy bien robar dinero. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tal y como lo estás leyendo! ¿Quieres conocer a Sir Whines-A-Lot más a fondo? ¡Pues te recomendamos que nos acompañes!Un animal divertidoSir Whines A-Lot fue encontrado en la calle por Stuart McDaniel, el fundador de una empresa de marketing de Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos). Al empresario le encantó la divertida personalidad del animal, por lo que decidió llevárselo a la oficina y convertirlo en la mascota del equipo. Como no podía ser de otra manera, los empleados estuvieron encantados con la idea, a pesar de la afición del gato.Se transforma por la nocheAl parecer, durante el día Sir Whines-A-Lot es un gato encantador, que ronronea, se pasea por los teclados, trepa a los escritorios… En definitiva, lo que haría cualquier felino. Sin embargo, al llegar la noche se convierte en un auténtico ladrón. Fue el propio McDaniel quien se dio cuenta, al encontrarse varios días con dinero cerca de la puerta de cristal donde al animal le gusta tomar el sol.A un centro para personas sin hogarPara comprobar si estaba en lo cierto y su nueva mascota era una ladrona, un día el empresario deslizó un billete debajo de la puerta. Inmediatamente, el gato saltó a por él. Por eso, decidió poner una cámara, que le permitió descubrir que todas las noches Sir Whines-A-Lot anima a los transeúntes a jugar con él usando dólares a través de la puerta. Eso sí, se los arranca de las manos rápidamente.El dinero “robado” por el animal se dona a un centro para personas in hogar. Por eso, muchos llaman a Sir Whines-A-Lot el “Robin Hood de los gatos”.FUENTE: https://animalmascota.com/sir-whiness-a-lot-el-robin-hood-de-los-gatos/