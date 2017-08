Exageran famosos con sus mascotas

(Tomada de la Red)

Muchas de las celebridades no solamente piensan en los lujos y comodidades para su persona, sino que también ven por los de sus mascotas.Algunos de los famosos que han realizado gastos exageradamente grandes para consentir a sus mascotas, son Paulina Rubio, Mariah Carey, Paris Hilton, Will Smith, entre otros, publicó el sitio mx.inviptus.com.Los envía de vacacionesMariah Carey sabe perfectamente cómo administrar su dinero. No solamente piensa en los lujos y comodidades que pueda darse, sino que también en el de sus mascotas. A los ocho perritos terriers que tiene, los envió de vacaciones a un extravagante hotel exclusivo para canes en el Reino Unido.Lo que esta cantante pagó por la estadía de sus caninos fueron cerca de 26 mil dólares, pues el servicio que recibieron sus mascotas fue más que completo, ya que contaba con paseos diarios, camas de hotel, comidas personalizadas (cocinadas por chefs con previo aviso de la artista), spa y peluquería.Les construye casa con lujosLa multimillonaria Paris Hilton siempre da de qué hablar por la forma en la que gusta de gastar su fortuna. La famosa heredera del imperio hotelero tiene un enorme amor hacia sus mascotas, tanto que en su residencia de Beverly Hills mandó a construir una réplica a escala de su casa, para hacer que sus chihuahuas vivieran con los mismos lujos y comodidades que ella.Esta pequeña mansión, valuada en 325 mil dólares, cuenta con energía eléctrica, agua y aire acondicionado en cada habitación.Recientemente, Paris adquirió un nuevo integrante a su familia de caninos. Se trata de un cachorro de raza pomeriana miniatura, el cual tuvo un costo de 13 mil dólares, llamado Mr. Amazing.Miles de dólares en cuidadosLa cantante Britney Spears ha llegado a gastar cerca de 30 mil dólares en un solo año por el cuidado de sus perritos. Sus dos yorkshire terriers y su maltés reciben muchísimo amor por parte de ''La Princesa del Pop'', pues ella los llena de lujos.Les compra caminadoraWill Smith, mejor conocido como “El Príncipe del Rap”, gusta de los perros grandes e imponentes, pues posee cinco hermosos rottweilers que ama con todo su corazón. Debido a su apretada agenda, Smith no pudo darse el lujo de entrenar a sus mascotas, por lo que le dejó la tarea a cargo del sinaloense César Millán, conocido como "El Encantador de Perros".Will no puede estar con sus perros todo el tiempo, por lo que decidió compensar eso con una lujosa caminadora para hacer ejercicio en casa valuada en cerca de 3 mil dólares, para hacer que sus mascotas se ejerciten desde la comodidad de su hogar.Compra camioneta especialMiley Cyrus decidió comprar una camioneta de 161 mil dólares para el uso exclusivo del transporte a sus mascotas. En ella, los animales podían mordisquear, arañar y destruir los asientos y la tapicería del vehículo.Botana francésLas mascotas de Paulina Rubio son alimentadas con queso francés; además, viajan con todo el glamour y estilo del mundo, pues suelen ir en jet privado y poseen servicio de catering exclusivo.PERROS, LOS FAVORITOSLos perros siguen siendo la mascota favorita para los famosos y la población en general.MÁS QUE MÁSCOTAS-La conductora y actriz sinaloense Yolanda Andrade cuida como si fuera su hija a la pequeña Amor, al igual que su compañera en el programa "MonJoe", Montserrat Oliver.-La actriz Paty Navidad también cuida mucho y protege de todo a su mascota, al igual que la cantante Diana Reyes.-Thalía ha demostrado el amor que tiene por su cachorro, el cual mima, al igual que sus aves.-Mike Tyson, ex campeón mundial de boxeo, ocupaba poco más de 8 mil dólares al año para alimentar a sus tres hermosos tigres de bengala blancos; claro, esto cuando aún no se declaraba en quiebra.Fuente:https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/exageran-famosos-con-sus-mascotas-1096051