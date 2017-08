Aclara la entrepierna con estos consejos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La acumulación de células muertas, la sudoración o la depilación son algunas de las causas del oscurecimiento de la piel de la entrepierna, pero no te preocupes ya que aquí te damos unos tips para terminar con estas manchas en un 2X3. Así que corre a tu cocina para preparar estos remedios caseros que son súper fáciles y sencillos.1.- Pepinos. El pepino tiene propiedades blanqueadoras que le regresarán el color natural a tu piel, así que aplica un par de rodajas en la ingle 2 veces al día por 15 minutos. Otra opción es licuar el pepino y untar la pasta en la zona afectada por media hora.2.- Exfolia la piel de la entre pierna con azúcar y limón con mucha delicadeza y movimientos circulares.3.- Aloe de Vera. La sábila es una planta con grandes propiedades medicinales, ya que contiene vitaminas A, B, C, minerales, taninos, aceites, ácidos grasos (oleico y linoleico), aminoácidos, entre otros. Así que corta la hoja de la sábila y aplica el gel directamente sobre la ingle, luego frótala suavemente por toda la zona oscura. Déjala actuar por 20 minutos y enjuaga con abundante agua. Repite una vez al día, en unas semanas notarás cambios considerables.4.- Agua de arroz. Poner a hervir arroz con agua y cuando esté cocido cuela y reserva el agua. Deja que se enfríe por completo y ponlo en una botella con atomizador. Pulveriza en las áreas manchadas y deja que se seque. No lo enjuagues ni lo retires en seco. Rocía tu piel por lo menos 2 veces al día, por 2 semanas.5. Limón con yogur. El limón actúa como blanqueador y es un poderoso antibacterial y antiséptico. Es por esta razón que el limón es utilizado en muchísimos tratamientos para la piel, mientras que el yogur te ayuda a suavisar la dermis. Así que puedes realizar esta mascarilla en la área a tratar sin problemas.Ingredientes:Jugo de 1 limón½ yogur natural o griegoPreparación:Mezcla ambos en un recipiente. Lava la entrepierna y seca bien. Aplica esta pasta y deja que actúe por 30 minutos y enjuaga con agua tibia. Repite todas las noches 1 semana.FUENTE: Eme de Mujer Honduras