Los hilos blancos del plátano tienen una utilidad

El nombre de dichos hilillos blancos es «paquetes de floema». Sé que no suena muy comestible, pues parece que hablamos de mucosidad, pero la ciencia los denominó así.Según los científicos, se trata de cadenas que se encargan de distribuir los nutrientes a lo largo de toda la fruta a medida que va creciendo. Esto a su vez nos permite a los humanos incorporar las vitaminas y minerales cuando los consumimos.El doctor en física y química Nicholas D. Gillitt se dedicó a investigar la función que los paquetes de floema tienen en el desarrollo de los plátanos y si son útiles para comer. El científico asegura:«Aunque no hemos probado específicamente paquetes de floema, es probable que no habría una diferencia en su valor nutricional. Ya que están destinados a hacer un trabajo específico, y como tal, es factible que tenga una estructura definida que apoya ese trabajo, serían de esperar que tenga un perfil compuesto diferente a la pulpa del plátano que solemos comer en forma regular. Es probable que contengan diferentes tipos de fibra y componentes estructurales necesarios para la función que cumplen. Debido a esto, es posible que tengan un perfil nutricional que no es el adecuado para el consumo humano».¿Los floemas se pueden comer tranquilamente?No hay problema si los consumes al comer la banana. Obviamente que su gusto no es el mismo que el de la fruta en sí, pero no te hará mal. Por lo general, todas las partes de las frutas son siempre saludables.¿Existen plátanos que no tengan floemas?Existen, pero no crecen en forma natural. Si encuentras un plátano sin floemas es señal de que está modificado genéticamente. Si bien puede ser molesto consumir esos pequeños hilitos, pues tienen otra textura, no traen ningún inconveniente para la salud.Nunca me hubiera imaginado que los hilitos del plátano se llamaban floemas y que tenían tanta utilidad, ¿lo sabías? Comparte el post para que tus amigos también lo sepan.FUENTE: http://www.vix.com/es/gastronomia/185187/sabias-que-los-hilos-blancos-de-los-platanos-tienen-su-utilidad