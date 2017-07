Tips para unas pompas de 10

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ahora en día todas quieren tener un trasero como el de Beyonce o Jennifer Lopez. Y la verdad es que no hay nada mejor que ponerse unos jeans y llenarlos perfectamente. Además no es tan difícil como muchas creen, lo único que necesitas hacer es cambiar un poco tu alimentación, aplicar uno que otro remedio casero y hacer ejercicios enfocados en la parte trasera de tu cuerpo.



Incrementa tu proteína: Si quieres crear músculo y definir tus glúetos, es importante que consumas más proteína. Dado que la proteína es el bloque de construcción de nuevas células, es primordial para el crecimiento. Come huevo, pescado, pollo y compleméntalo con un poco de ejercicio.



Haz sentadillas: Enfócate en la parte baja de tu cuerpo y ponte a hacer sentadillas cada vez que puedas. Sabemos lo dolorosas que pueden ser, pero la belleza duele… y más si quieres resultados rápidos. Te recomendamos hacer 3 sets de 18 sendatillas por 3 días a la semana al principio e ir incrementando las cantidades cada 5 días.



Toma las escaleras: Evita el elevador y toma las escaleras para trabajar esas pompas todas las mañanas. Al principio parecerá una tortura, pero en una semana empezarás a notar resultados.



Aumenta el cardio: Si de verdad quieres unas pompas de 10, no hay de otra más que hacer un poco de ejercicio. Ya sabes que las sentadillas son indispensables, pero también sería bueno hacer una media de cardio 3 veces a la semana.



Aprieta esas pompas: Básicamente tienes que acostarte boca abajo y apretar tus pompas lo más fuerte que puedas. Así no sólo tonificarás el músculo, sino que también quemarás un poco de grasa en esa zona. Y si aguantas el aliento durante el ejercicio, será mucho más efectivo.



Tómalo con calma: Sabemos que tienes prisa, pero aunque te mates en el gym y comas súper bien, no tendrás un trasero excelente en una semana. Tómalo con calma y disfruta el recorrido, cuando menos te lo esperes, estarás luciendo unas pompas buenísimas este verano.



Cepillado en seco: Antes que nada debes buscar un buen cepillo seco, preferentemente con cerdas hechas con materiales naturales. El cepillado en seco mejora la circulación de la sangre y promueve el crecimiento del músculo. ¿Cómo hacerlo? Sólo tienes que cepillar tus pompas con mano firme, pero sin ser agresiva por 5 minutos.

Exfolia: Prepárate un exfoliante con café y azúcar y aplica la mezcla una vez cada 3 días en tus pompas, tanto para eliminar la celulitis, como para mejorar la circulación. Así no sólo tendrás unos glúteos suaves, sino que también serán envidiables para la playa.