Descubre por qué tu gato no te obedece

Quienes han tenido animales saben que los gatos tienen una personalidad diferente a la de los perros. Sin embargo, un grupo de investigadores decidió profundizar en el comportamiento felino con el fin de descubrir si es que estos animales no son capaces de reconocer la voz de los humanos o simplemente no hacen caso.





Atsuko Saito y Kazutaka Shinozuka, de la Universidad de Tokio, realizaron un experimento para tratar de analizar la capacidad de reconocimiento verbal de los gatos. Los resultados fueron publicados en la revista Animal Cognition.



El estudio llamado "Reconocimiento de la voz de propietarios de gatos domésticos"; analizó el comportamiento de 20 gatos (19 domésticos y uno abandonado). Los felinos fueron expuestos a diferentes voces de personas llamándolos por su nombre. Los gatos distinguieron las de las personas con las que conviven, en contraposición a las de desconocidos de la misma edad o sexo.



Comportamiento felino



Pese a reconocer las voces de sus amos y conocidos, a los felinos no les importa que los llamen y no acuden a este estímulo como lo hacen los perros. Para los investigadores, Saito y Shinozuka, este comportamiento puede deberse sencillamente al hecho de que los gatos llevan menos tiempo siendo domesticados.



Los japoneses agregaron que, históricamente, los gatos se han acercado a los seres humanos y las personas fueron aceptando su presencia inicialmente para que controlaran las plagas domésticas y con el tiempo pasaron a ser animales domésticos.



Los autores del estudio reconocen que los propietarios de los felinos están tan ligados emocionalmente a ellos y comparten el mismo amor y sentimientos que los amos de perros con sus canes.



