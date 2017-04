Vinilo da impulso a las tiendas de discos en la era digital

PORTLAND, Maine(AP )

Las tiendas de discos no sólo han sobrevivido a la masacre de la piratería musical, las descargas digitales y el streaming. Ahora están creciendo en número.



Varios cientos de tiendas independientes se han abierto en los últimos años en Estados Unidos gracias al resurgimiento de los discos de vinilo, según representantes de la industria.



"Las tiendas están apareciendo en pueblos pequeños. Hay suficientes ventas de vinilo para mantenerlas. Hay muchos jóvenes emprendedores que están viendo esta oportunidad", dijo Wes Lowe de Alliance Entertainment Corp., la mayor distribuidora mayorista de discos compactos, DVDs y discos de vinilo.



Esto les da a los amantes de la música algo para celebrar ahora que el Record Store Day, el Día de las Tiendas de Discos, llega a su 10mo aniversario el sábado en Estados Unidos, México, Argentina, Japón, Australia y otros países.



El evento anual rinde homenaje a las tiendas de discos locales, el mágico lugar donde la gente se reúne a hojear discos de vinilo y casetes. En la década de 1970, todas las comunidades tenían al menos una, pero cientos cerraron con la revolución de la música digital.



El número de tiendas independientes de discos se estabilizó en unas 2 mil antes de crecer en los últimos años a unas 2 mil 400, dijo Lowe. La resurgencia de las ventas de vinilo ayuda a esto.



Una nueva generación está enamorada de los álbumes de vinilo y los tocadiscos, uniéndose a viejos escuchas que crecieron con éstos y a los puristas del audio que prefieren sonidos ricos y cálidos de un disco físico en vez de los modernos archivos digitales comprimidos.



Las ventas de los vinilos han pasado de menos de un millón de unidades en 2005 a más de 13 millones en 2016, de acuerdo con Nielsen Music. Y actualmente se hacen inversiones para aumentar la capacidad de producción: el rockero ganador del Grammy Jack White inauguró una planta de producción de vinilo este año en Michigan.



El Día de las Tiendas de Discos arrancó con bombos y platillos con Metallica en el 2008 en San Francisco, pero su historia comenzó con una cadena de tiendas de discos independientes en Maine. En el 2007 Chris Brown de Bull Moose Music tuvo la idea de un evento que comenzó al año siguiente con 200 tiendas y que ha crecido a mil 600 que participarán el sábado.



Los lanzamientos de nuevos discos en vinilo son la característica del evento.



Este año se honrará a dos astros fallecidos en 2016 con un disco de 12 pulgadas con los éxitos de Prince y el lanzamiento de un demo promocional de David Bowie hecho antes de que se volviera famoso. Elton John relanzará su disco en vivo favorito, titulado "17-11-70". También habrá una grabación en vivo de The Doors, un flexi-disco de Emerson, Lake and Palmer con cortes de "Brain Salad Surgery", y "África" de Toto en un álbum con la forma de ese continente.



Por segundo año se realizará Record Store Crawls, una gira de Warner Music para entusiastas del vinilo que incluye a artistas como Savoire Adore, Craig Brown Band y Angélica García.



Brown señala no por casualidad el aumento en la popularidad de los discos de vinilo ha coincidido con el evento anual para celebrar las tiendas de estos discos. "Dicen que es 'el resurgimiento del vinilo', pero comenzó con el Record Store Day", dijo Brown.



Almighty Music Marketing, una firma de investigación en California, estima que más de 500 tiendas se han abierto desde 2010 y considera que la tendencia continuará.



Su presidente, Vince Hans, agregó que parte del crecimiento se debe a tiendas independientes que han llenado los huecos que dejaron las grandes cadenas. Además las nuevas tiendas no son convencionales, algunas de ellas venden también comics, y que incluso hay bares y restaurantes vendiendo discos de vinilo.



"Hay que innovar para tener éxito ahora", dijo Michael Kurtz, cofundador de Record Store Day y presidente de la mayor coalición de tiendas independientes de discos.



