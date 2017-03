Los gatos no afectan la salud mental

(Tomada de la Red)

En un estudio publicado por la revista Psychological Medicine se pudo comprobar cómo ser propietarios de un gato desde la niñez no se vinculaba de ninguna manera con trastornos psiquiátricos o mentales...



Los gatos, incluidos los domésticos, pueden ser portadores de un parásito llamado Toxoplasma Gondii, capaz de pasar a los seres humanos a través de las heces fecales de estos queridos animalitos.



Con relación a estos parásitos, se consideraba cómo ellos podían asociarse con la esquizofrenia y otros problemas de salud al pasar a las personas a través de sus heces.



YA NO ES ASÍ



Una reciente investigación británica demuestra la ausencia de evidencias científicas al respecto.



La caja con aserrín o con arena donde lo gatos realizan sus deposiciones no supone ningún riesgo con este parásito y la mente de quienes las manipulen para su higienización, sean niños o adultos.



UN ESTUDIO TRANQUILIZADOR



En la Facultad de Psiquiatría del Colegio Universitario de Londres se publicó una investigación en la revista Psychological Medicine, en el cual se les dio seguimiento a cerca de 5 000 personas durante sus primeros 18 años de vida, donde todos ellos crecieron en hogares con gatos o sus madres lo tuvieron durante sus respectivos embarazos.



Con este estudio se intentó conocer si el contacto con gatos durante la niñez suponía un riesgo para la salud mental de los menores en contacto con estos animalitos.



En los resultados se pudo comprobar cómo ser propietarios de un gato desde la niñez no se vinculaba de ninguna manera con trastornos psiquiátricos o mentales.



CRITERIOS DE ANTES



Existían estudios previos donde se reportaban vínculos entre los propietarios de gatos y psicosis.



Cuando fueron analizados con mayor profundidad, se pudo comprobar cómo en dichas investigaciones no se analizaron o fueron controladas adecuadamente otras muy posibles razones para explicar este cuadro clínico; y por eso lo gatos fueron incriminados injustamente.



EL CUIDADO CON LAS EMBARAZADAS ES POR OTRAS RAZONES



Las gestantes sí deben cuidarse de exponerse a las cajas donde los gatos realizan sus deposiciones, pues según lo reportado en la investigación, la exposición al T. Gondii durante el embarazo puede provocar defectos congénitos graves y otros problemas de salud para los niños después del nacimiento.



Por eso es aconsejable para las embarazadas no manipular las cajitas sucias de los gatos, por si en ellas se encuentra presente este parásito gatuno.



Es conveniente mantener al gato doméstico en el interior de la vivienda y solo por cortos períodos dejarlos salir a zonas seguras, si es posible para acostumbrarlos a hacer sus necesidades fuera del hogar.



Las bacterias son más frecuentes en los gatos callejeros con mucho tiempo al aire libre.



EL QUERIDO GATO



El gato es una de las especies animales con menor cantidad de bacterias. Aporta muchas ventajas en el hogar, al mantenerlos libres de los indeseables ratones y cucarachas.



Después de tocar y acariciar al gato se deben lavar las manos y también aprender con un veterinario las formas de mantener a nuestros mimados gaticos libres de parásitos e infecciones.



Por si fuera poco, son cariñosos y tranquilos. Y por su innata elegancia dan un toque de sofisticación a las moradas, siendo muy leales con sus preocupados dueños.



Más de Consultas médicas



Los gatos no afectan la salud mental

Fisiología del amor romántico

Variedad de adicciones

El sueño y el peso corporal

El bebedor social y el bebedor problema

Se previene el cáncer si se conoce mejor

El aumento del peso corporal en los latinoamericanos

El humo del tabaco y las mascotas

La alimentación del diabético

Dietas DASH y mediterránea, las mejores dietas



Fuente:http://www.cubahora.cu/blogs/consultas-medicas/los-gatos-no-afectan-la-salud-mental