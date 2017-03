Alimentos que te ayudarán a concentrarte

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Quizás tratas de estudiar y no logras recordar todo lo que estás leyendo. Tal vez sientas que tu desempeño en el trabajo no es el mejor debido a que te desconcentras con facilidad. Tranquila, existen ciertos alimentos y consejos que podrían aumentar concentración.



Por ejemplo, el medio británico BBC afirma que es importante no obviar el desayuno en nuestra rutina diaria. Dejar de lado esta comida provocaría que nuestro organismo funcionara netamente a base de la adrenalina que este segrega, proceso que perjudica nuestra concentración. Para evitarlo, debemos consumir alimentos altos en proteínas y carbohidratos, los cuales estabilizan el nivel de azúcar en nuestro organismo.



Un tema de prevención



Algunas enfermedades mentales suelen iniciarse con pequeñas manifestaciones, como la falta de concentración. Frente a ello, un artículo publicado en el diario El Confidencial asegura que el consumo de alimentos como la cúrcuma o el huevo nos ayudará no solo a estar más enfocados en nuestras tareas, sino también a prevenir la demencia o el Alzheimer.



También hay que tener en cuenta que consumir ciertos alimentos en exceso podría ser negativo para nuestra salud. Un artículo de la revista norteamericana Health, especialista en nutrición, demostró que ingerir grandes cantidades de azúcar o cafeína puede jugarte una mala pasada. Esto debido a que, en lugar de concentrarte, el nerviosismo y la aceleración del corazón podrían incrementarse, impactando de forma negativa tu desempeño.



Revisa esta lista y conoce qué alimentos te ayudarán a incrementar tu concentración.



Chocolate negro.



Un reciente estudio llevado a cabo por el Centro Médico Wexner de la Universidad de Ohio, asegura que con consumir dos tazas diarias de cacao mejora el flujo sanguíneo del cerebro. Con ello, tanto nuestra memoria como concentración se incrementarán. Ojo, este alimento ha de tener concentraciones altas de cacao para que disfrutes de sus beneficios.



Huevo.



Este alimento cumple un rol importante en el desarrollo cerebral del ser humano en distintas etapas de su vida. Esto debido a un nutriente llamado colina. La Universidad de Tufts en Massachusetts, Estados Unidos, encontró que las personas de la tercera edad pasan por una mejoría en su función mental luego de consumirlo. Mejora su concentración y es capaz de prevenir enfermedades como la demencia o el Alzheimer.



Palta.



Una investigación de la Asociación Americana de Biología Experimental de Estados Unidos asegura que la palta también ayuda al cerebro. Este alimento contiene un ácido monoinstaurado capaz de mejorar nuestra concentración, especialmente en los momentos de más estrés.



Pescado.



Un estudio de la Universidad de Oxford demostró que una dieta alta en DHA, ácido graso Omega 3, no solo ayuda a la concentración, sino también que regula la falta de sueño e hiperactividad de las personas. Los resultados pueden notarse luego de 12 semanas consumiendo este alimento.



Café.



Si lo que buscas es aumentar tu concentración de forma instantánea, el café será la bebida perfecta para ti. La Universidad Johns Hopkins realizó una investigación con dos grupos de personas. Al primero se le administraron pequeñas dosis de cafeína, mientras que al segundo se le dieron placebos. Luego de observar una serie de imágenes, el grupo que consumió la bebida pudo recordar un mayor número de ellas.