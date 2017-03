Remedio natural contra la tos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Durante los meses más fríos, y en la transición climática, la tos afecta a gran cantidad de personas, generándoles molestia, irritación en la garganta, dolor en el pecho y en la espalda, o mucosidad.La mayoría de las personas piensa que para aliviar la tos, la gripe y expulsar las flemas, se debe consumir sólo frutas cítricas por su alto contenido en vitamina C. Pero para aliviar estas molestias, es posible recurrir también a otras alternativas que utilizan ingredientes naturales que pueden ayudarte calmar estos síntomas.Este efectivo remedio casero a base de zanahoria te servirá para eliminar la tos, las flemas y la gripe de forma natural y rápida. ¡ Anímate a probarlo!La zanahoria generalmente se utiliza para tratar problemas de la piel y de la vista, por su gran cantidad de vitamina A y betacaroteno. Pero también es rica en vitaminas del complejo C y B, aunque muchos no lo saben.Los beneficios que la zanahoria aporta a la salud:1. Elimina las toxinas.2. Posee propiedades antiinflamatorias.3. Elimina calorías y regula el metabolismo.4. Combate la retención de líquidos.5. Previene la aparición de varices.6. Reduce los niveles de colesterol malo en la sangre.7. Reduce la presión sanguínea evitando enfermedades cardiovasculares.8. Vigoriza la mente.9. Fortalece las uñas y el cabello.10. Ayuda a prevenir el cáncer.La miel es una sustancia que contiene un gran nivel de proteínas y es muy curativa y esto es comprobado científicamente, es una gran fuente de energía aparte es muy eficaz en la lucha de enfermedades cardíacas y es depurativa del organismo.También se ha comprobado que la miel es expectorante y curativa de la garganta, asma, gripes y para aumentar las defensas del organismo.Remedio natural para eliminar la tos, las flemas y la gripeIngredientes:4 cucharadas de miel de abeja orgánica.1 litro de agua purificada.1/2 kilo de zanahorias (cortadas en trozos pequeños).Preparación:En una olla, coloca el agua y las zanahorias a fuego medio hasta que éstas se ablanden.Una vez que estén blandas, retíralas del fuego y hazlas puré.Coloca el puré en un recipiente, añade la miel y mezcla hasta que se integren.Por último, coloca la mezcla en un frasco de vidrio hermético y conserva en el refrigerador.orma de uso:Toma de este remedio casero 3 cucharadas al día (mañana, tarde y noche) durante 2 semanas.También puedes aprender cómo tratar la tos con un parche de miel en una noche y cómo hacer un remedio perfecto para el resfriado.FUENTE: La Bioguía