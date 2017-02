Modelos mexicanas que conquistaron la Semana de la Moda en NY

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cristina Piccone, Issa Lish, Mariana Zaragoza, Karime Bribiesca y Alejandra Infante, son los nombres de las modelos que han puesto el nombre de México en alto durante la más reciente edición de la Semana de la Moda en Nueva York. Su talento las ha llevado a obtener reconocimiento mundial en en este ámbito.



Con 1.80 metros de altura, ojos pequeños y mirada profunda, Crisstina Picone inició su carrera en la agencia de modelos Paragon.



Su debut internacional fue en las pasarelas de marcas como Céline y Marc Jacobs y durante su más reciente incursión en la Semana de la Moda de Nueva York desfiló para Delpozo, David Milosevich y Maurilio Carnino.



De apenas 16 años de edad, la tapatía Mariana Zaragoza ha desfilado para firmas como Proenza Schouler y Lázaro Hernández. En esta última temporada, también lo hizo para Delpozo, Creatures of the Wind y Jeremy Scott. Mariana, ha conquistado las pasarelas gracias a su mirada cautivadora.



De padre japonés, a quien debe sus rasgos orientales, y madre mexicana, Issa Lish ha cautivado al mundo de la moda con su imagen poco convencional y es considerada por algunos como la modelo mexicana más exitosa. Ha sido dos veces portada de Vogue Italia y también ha aparecido en la edición mexicana y japonesa de la misma publicación. En su andar, ha recorrido la pasarela para firmas como Saint Laurent y Jean Paul Gaultier y apareció en campañas de Coach junto a la top internacional Cara Delevigne. En la última edición de NYFW formó parte del “Alexander Wang gang”.



La carrera como modelo -de la también tapatía Karime Bribiesca- va en ascenso, y es que, desfilar a sus 20 años para firmas como Phillip Lim, Adam Selman y sus últimas pasarelas para Jenny Packham y Libertine, no son cualquier cosa. Karime, es una de las favoritas de las agencias de moda por la frescura que transmite.



Alejandra Infante, de 24 años, también es una de las modelos más reconocidas del momento. Diseñadores nacionales como Macario Jimenez y Lydia Lavin la han hecho parte de sus pasarelas en Mercedes Benz Fashion Week México. Su última incursión fue en la Semana de la Moda de Nueva York, en la cual desfiló para The Blonds.