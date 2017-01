¿Estás arruinando tu vista sin darte cuenta?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sobre todo de niño, los adultos pierden la paciencia con cómo los más pequeños se pegan a la pantalla como si quisieran vivir desde dentro lo que están viendo.



Y en realidad todo parte de la creencia de que la televisión, de cerca, hace daño a los ojos, un mito equivocado respecto a lo que qué es bueno para la vista y qué es perjudicial.



VER LA TELEVISIÓN DE CERCA DAÑA LA VISTA



Perdiste la cuenta de la cantidad de veces que te lo dijeron desde tu más tierna infancia. ¿Cierto? Pues estaban equivocados. La mayoría de los especialistas coincide en que no es el caso.



Según la Academia de Oftalmología de EU, ver la televisión de cerca no le causa ningún daño físico al globo ocular. No importa si se trata de aparatos de pantalla plana, de cristal líquido o de modelos más viejos. Tampoco tiene ningún efecto adverso para la vista ver películas en 3D o estar expuesto de manera prolongada a la pantalla de una computadora.



ES MALO LEER CON POCA LUZ



Tu vista no empeorará por esa razón. Lo que sí puede ocurrir es que los ojos se cansen con mayor rapidez porque es más difícil leer de esa manera, de acuerdo a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en EU.



La mejor forma de leer, recomiendan los especialistas del centro educativo, es posicionar la luz de manera que ilumine de manera directa la página. Utilizar una lámpara de mesa con luz opaca es lo ideal. Y si todavía no estás convencido, los oftalmólogos te recuerdan que en los siglos que precedieron al invento de la luz eléctrica, se leía con velas.



USAR LOS LENTES DE OTROS LE HACE DAÑO A LOS OJOS



El objetivo de las gafas con prescripción es modificar los rayos de luz que el ojo recibe en el caso de personas que sufren de alguna condición que dificulta la vista. Pero no tienen la propiedad de cambiar ninguna parte del globo ocular.



Es por esto que según la Clínica Mayo, en EU, aparte de la molestia obvia que genera ver los objetos borrosos, lo peor que puede pasar es que la persona termine con dolor de cabeza después de usarlos por un rato.



LAS ZANAHORIAS SON EL MEJOR ALIMENTO PARA LA VISTA



Si bien es cierto que este vegetal tiene vitamina A, lo cual es bueno para los ojos porque ayuda a proteger la córnea, beneficios similares pueden obtenerse de otros alimentos y, en algunos casos, incluso más.



La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard indica que los vegetales con hojas de color verde oscuro, que contienen más vitaminas antioxidantes -como la C y la E- son mejores. También lo son las frutas frescas. Estos alimentos también ayudar a proteger al globo ocular de dos enfermedades relativamente comunes: cataratas y degeneración macular.