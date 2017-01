Educar es respetar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cada madre y padre es responsable de educar en el respeto a sus hijos afirmó Patricia Rosas López, sicóloga y terapeuta familia.



Educar es enseñar, instruir o guiar, y el respeto es tener consideración y prudencia ante una persona, a uno mismo, un animal o cualquier cosa, y es primordial orientar a los hijos en base a este valor, agregó la también coach de vida.



Empecemos desde el principio, no se puede dar lo que no se tiene. La falta de educación y de sensibilidad ante uno mismo, las personas y el entorno, es la causa de muchos males, señaló.



Por más maestros, guías, coaches, sicólogos, siquiatras, terapeutas que pueda tener un niño, quien puede hacer lo mejor por ellos, son sus padres, cuando están conscientes de la importancia de su rol y están capacitados para guiarlos, incluso antes que ser proveedores, comentó Rosas López.



En el mundo profesional, cualquiera puede cubrir sus actividades pero guiar a los hijos y enseñarles a ser respetados y a respetar, sólo los padres pueden tener el interés y el poder del amor para hacerlo.



Los padres necesitan autoevaluarse y hacerse las siguientes preguntas, con el objetivo de descubrir y ser conscientes sobre las formas de vivir el respeto y a partir de ahí poder decidir qué cambios se elegirán como padres de familia, siempre pensando en el bienestar de ellos y de la sociedad, de esa manera se pueden prevenir tragedias sociales en este País, puntualizó la experta.



Autoevaluación para los padres



¿Qué es respeto para mí?



¿A quién respeto y porqué?



¿A quién no respeto y porqué?



¿Quién me enseñó a respetar?



¿Quién no me respetó cuando yo era niño/adolescente?



¿Quién me hacía sentir respetado cuando era niño o niña/adolescente y porqué?



¿De qué forma, como adulto, demuestro respeto a mí mismo?



GUIAR EN EL RESPETO



Cuida el tono de tu voz



Evita juicios y ofensas



Que el lenguaje sea respetuoso



Cuida el lenguaje corporal



Si encuentras un objeto que no te pertenece, regrésarlo.



FRASES PARA DECIR A LOS HIJOS



“Cuando recibas cualquier regalo, cumplido o atención, di gracias”.



“Si ves que algo no te agrada entre amigos o la televisión, cuídate, puedes alejarte”.



“Tú mereces respeto, no permitas que te ofendan, aléjate de esa persona, pide ayuda a tu maestra o a mí en cuanto me veas”.



“Lo que tú piensas y sientes es importante, por lo tanto es importante para mí, vamos a platicar”.