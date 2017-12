Flor de nochebuena es tóxica para los gatos

(Tomada de la Red)

Vómito, diarrea y lengua hinchada, son algunos de los daños que causa la flor de nochebuena a los gatos.



La flor de nochebuena es uno de los elementos que no pueden faltar en las fiestas decembrinas, por lo que a finales de noviembre se comienza su venta masiva.



Efectos de la flor de nochebuena en los gatos

A pesar de que sea una flor bella, hay que cuidar dónde se coloca, pues puede resultar tóxica para algunos animales, sobre todo los gatos.



Edgar Islas Calderón, veterinario del Centro de Medicina para Gatos, explica que la flor de Nochebuena y otros tipos de plantas, pueden ser peligrosas para la salud estomacal de los gatos, agregó en una publicación Terra.



“Las nochebuenas poseen sustancias que tienen irritantes para el estómago de los gatos. En las casas que no tienen jardín, ellos usan las plantas como un mecanismo para expulsar todo el pelo muerto que se tragan al lamerse, es por eso que muchos gatos se intoxican en época navideña con las nochebuenas”, dice.



Otras plantas dañinas

Los otros tipos de plantas que se deben mantener alejadas de los felinos son:



Flores de cempasúchil

Muérdagos

Eucaliptos

Manzanilla

Lirios

Azaleas

Síntomas de intoxicación

El médico veterinario señala que cuando los gatos se intoxican por alguna de estas plantas, se suelen presentar los siguientes síntomas:



Vómito

Hinchazón

Babeo excesivo

Diarrea

Piel de las encías enrojecida

Lamerse constantemente los labios

Lengua hinchada

Debilidad

“Lo ideal es llevarlo al médico veterinario cuanto antes porque dependiendo el tipo de planta y de la dosis que haya consumido será el tratamiento”, señala.



Añade que en el caso de los lirios hay que tener más cuidado, ya que los daños no se producen en el estómago, sino en el hígado y pueden incluso, causar la muerte.



Para tener mejores cuidados en esta época, el veterinario recomienda mantener bien hidratados a los gatos, no darles las sobras de la cena navideña y de año nuevo, así como colocarlos en espacios donde puedan resguardarse del frío.



Fuente:https://sumedico.com/flor-de-nochebuena-toxica-para-gatos/