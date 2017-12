Besar mascotas puede provocar cáncer de estómago

(Tomada de la Red)

Un nuevo estudio reveló que hay una bacteria muy dañina para los humanos en la boca de las mascotas.Besar mascotas es algo a lo que muchas veces no podemos resistirnos y pareciera que es una muestra de cariño inofensiva. Pero un nuevo estudio reveló que hay una bacteria en las bocas y desechos de perros y gatos que podría causar cáncer de estómago en los humanos.Riesgos por besar mascotasInvestigadores de una universidad japonesa, encontraron mediante un estudio, que el contacto de los fluidos corporales con gatos a través de besos en la boca o el contacto con heces fecales de un perro, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de estómago.El profesor Masahiko Nakamura, de la Universidad Kitasato, supervisó dicho estudio y asegura que besar mascotas favorece el intercambio de sustancias, lo que tiene consecuencias importantes en la salud.El riesgo está en que en la saliva y los desechos de perros y gatos, está presente un patógeno llamado Helicobacter Heilmanni.Dicha bacteria es responsable de ciertos tipos de linfomas en los humanos, por lo que no es recomendable besar mascotas.Según la investigación, 60% de los pacientes diagnosticados con linfoma gástrico o MALT, dieron positivo a la presencia de dicha bacteria, lo que significa que hay una fuerte relación entre ambos.Otros estudios llevados a cabo en Alemania, demostraron que hasta 70% de las personas con esta bacteria en el cuerpo tuvieron contacto físico cercano con animales, por lo que los científicos llegaron a la conclusión de que estar muy cerca de las mascotas es el mayor factor de riesgo.Lo que debes evitar con tus mascotasEspecíficamente, los científicos hicieron hincapié en 5 acciones que hay que evitar con las mascotas:1. Besar mascotas o ser lamido por un animal2. Besar cerca de la boca a un animal3. Usar objetos de cocina que ya han sido usados por un animal4. Desechar excremento de animales sin usar guantes5. Besar en la boca a alguien infectado con la bacteriaLos investigadores también advierten que para propagar la bacteria, bastan actividades muy sencillas como recoger una bola de pelo de gato sin guantes, no desinfectar las manos después de tirar desechos animales o no limpiar la saliva animal que queda en los muebles.Esto no significa que debas dejar de mostrarle todo tu cariño a tu mascota, simplemente cuida la higiene e intenta otras acciones para hacerle saber a tu peludo que lo amas tanto como él a ti.Fuente:https://sumedico.com/besar-mascotas-puede-provocar-cancer-estomago/