Beneficios de caminar descalza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La sensación de estar descalza es fabulosa pero, ¿nunca te has preguntado porqué se siente tan bien? Gran parte es porque el pie descansa pero, ¿sabías que también es buenísimo para tu salud? ¡Chécate esto!



Buena postura: Uno de los grandes beneficios que aporta caminar descalza es una buena postura. ¡Inténtalo! Quítate los zapatos todo el día y notarás que tu espalda será la más beneficiada.



Libertad: Descalza, puedes sentir la energía en tus pies y moverte sin ningún impedimento. Además podrás sentir una mejor visión de tus sensaciones al tener los pies en la tierra, ¡literal!



Equilibrio: Una vez que te quites tus tacones, sentirás un mejor equilibrio. Y esto no sólo sucede porque el zapato alto es complicado, sino porque sentirás más estabilidad al tener los dedos libres y sujetos al piso.



Reduce el estrés: Estar estresada es como sentir que perdemos el control de nuestras vidas pero, si te quitas los zapatos, automáticamente te sentirás más relajada. Es un descanso, tanto para tu cuerpo, como para tu mente.



Fuerza en los pies: El uso constante de tacones puede deformar, cansar y debilitar mucho el pie. En cambio, si pasas más tiempo con los pies descalzos, no solamente tus pies se volverán más flexibles sino que también más fuertes.



Buena salud: Con los pies libres, te sentirás más feliz y esto te hará una chica más saludable. Incluso con una semana de estar descalza, notarás un cambio físico y mental instantáneamente.



Mejora la circulación: Caminar descalza también mejora la circulación de la sangre. Tus pies e incluso tus manos dejarán de estar frías y podrás decirle adiós a los calcetines también.



Dolores de espalda: Dado que caminar descalza mejora la postura, cualquier problema relacionado con estar encorvada ¡se solucionará rápidamente! Así que, además de pies sanos, podrías disfrutar de una espalda y cuello saludables.