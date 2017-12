¿Qué sucede si comes mucha comida chatarra?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La comida chatarra podrá ser muy útil cuando tienes prisa y en ocasiones no te hará daño, pero si la conviertes en un hábito, no solamente subirás mucho de peso, sino que también podrías afectar el estado de tu salud gravemente.



Sobrepeso: Este punto es obvio; si sigues comiendo comida chatarra, consumirás miles y miles de calorías y, a menos que hagas mucho ejercicio, te aseguramos que subirás de peso (y a montones). Si sigues confiando en la comida chatarra, pronto te sentirás más pesada que antes, y tu ropa dejará de quedarte.



La comida saldad es mala para tu corazón: Restaurantes de comida rápida utilizan mucha sal en sus alimentos para darles sabor. Y mientras que esto es bueno para tus papilas gustativas, no lo es tanto para tu corazón. El exceso de sodio diariamente elevará tu presión arterial, lo cual incrementará tus posibilidades de un infarto.



No tiene suficientes nutrientes: Piensa en tu comida chatarra favorita; una hamburguesa con una simple lechuga y una rebanada de jitomate. Combina eso con un vaso de refresco y papas fritas y te darás cuenta que no le brinda a tu cuerpo las vitaminas y minerales que necesita. A largo plazo, esto podría interferir en la salud de tu cuerpo y deteriorarla rápidamente.



Se elevan los niveles de azúcar en la sangre: Hay buenos carbohidratos y otros no tan buenos. Los malos carbohidratos vienen en granos refinados como el pan de la hamburguesa y los nuggets de pollo. También puedes encontrarlos en el refresco y comida chatarra. Cuando los comes, el azúcar en la sangre se eleva, lo cual provoca producción de insulina. Y no parece un gran problema, pero a la larga, podrías desarrollar diabetes… y créenos, no quieres tener diabetes.



Podrías tener asma: Diferentes estudios han demostrado que comer mucha comida chatarra causa obesidad… nada que no sepas. Pero la obesidad puede interferir con las funciones de tus pulmones y provocarte problemas de asma. Esto es más común en niños, pero si tú ya sufres de asma, la obesidad podría empeorar tu condición.



Dolores de cabeza: Hay tantas cosas en la comida chatarra que podrían ser los culpables de tus dolores de cabeza. Para muchos, es la sal, para otros, los carbohidratos. Si te duele la cabeza después de comerte 5 hot dogs, no dudes más, tu cuerpo te está alertando del enemigo.