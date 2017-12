Tips para mantener la paz intestinal en las fiestas de fin de año

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Con la llegada de las posadas arranca la maratón de celebraciones de fin de año, llenas de alegría y diversión, pero también de peligros potenciales para la salud intestinal de la familia a consecuencia de los descuidos en la dieta, cambios de horario, excesos, viajes y enfermedades propias de la temporada.



Para identificar estos escenarios de riesgo y saber cómo sortearlos sin estropear la fiesta, el Dr. José Lorenzo García, de Biocodex México, comparte 5 consejos prácticos para mantener la paz intestinal de toda la familia:



Disfruta, pero cuida tu dieta



Esta temporada hay mil y un platillos deliciosos que compartir, pero los excesos y la inestabilidad en los horarios pueden hacer de ellos una pesadilla. Procura moderar las porciones sin descuidar la ingesta de frutas y verduras, establecer los momentos del día en que te sentarás a la mesa y también la hora en que te irás a descansar, idealmente, sin haber hecho una cena muy pesada. Las alteraciones bruscas de la rutina en la alimentación suelen tener repercusiones en el proceso digestivo.



Cena con amor y con prudencia



Piensa en tu bienestar y el de tu familia: extrema precauciones en la preparación de las cenas de Navidad y Año Nuevo. Lava muy bien tus manos con agua y jabón antes de comenzar a cocinar y verifica que los ingredientes no estén expuestos al calor o el polvo. Por obvio que parezca, no olvides utilizar sólo agua hervida o purificada y vigilar rigurosamente los procesos de cocción de verduras, aves, carnes y mariscos, a fin de evitar el riesgo de diarreas infecciosas.



Ojo con los brindis



Sea por los resultados del año que se va o por los proyectos en la agenda del que viene, levantar la copa es una práctica recurrente en estos días de fiesta. Procura consumir un vaso de agua por cada tanto de tu bebida alcohólica favorita y acompañarla con algún alimento. Bailar también puede ser una buena opción para controlar los efectos del alcohol o, en su caso, para que no se acumule en tu organismo.



Si tienes oportunidad de viajar, redobla precauciones con la alimentación. Evita los buffets y los puestos de comida ambulante, agua que no sea embotellada y hielos de dudosa procedencia para tus bebidas. Y, aunque parezca juego, no tragues agua en albercas, lagos, mares o ríos. Todo esto a fin de evitar la diarrea del viajero.



Todo antibiótico va con probiótico



La temporada de frío es propicia para el desarrollo de infecciones respiratorias. En caso de que tú o tus hijos presenten molestias, consulten a su médico. Si reciben tratamiento con antibiótico, compleméntenlo con la toma de un probiótico, que les ayudará a proteger su microbiota y librarse así de la diarrea asociada a antibióticos.



Los probióticos son microorganismos vivos —se pueden encontrar en los productos lácteos y alimentos fortificados, pero también en comprimidos, cápsulas y sachets— que contribuyen al cuidado y fortalecimiento de la microbiota intestinal y la función inmunitaria. En especial, el probiótico de origen natural desarrollado a partir de la levadura Saccharomyces boulardii CNCM I-745 ha demostrado ser altamente efectivo para prevenir y reducir las diarreas de todo tipo.



Al cierre de 2017 y en espera de 2018, cuida la paz intestinal de tu familia para que tú y los tuyos disfruten de felices fiestas y hagan realidad todos y cada uno de sus nuevos proyectos.