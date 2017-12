Peleas entre pareja que todos tienen

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si estás tentada a agarrar tus cosas e irte de la casa… piensa bien las cosas primero. Sé que las películas nos han hecho pensar que las parejas felices son principalmente felices, pero la realidad es que SIEMPRE van a haber peleas. Es la forma en que discuten que definirá su futuro a largo plazo.



En cualquier pelea, lo más importante es recordar que la comunicación es primero. Cuando sientes que te estás frustrando demasiado, es importante atacar el problema en pareja. Dile lo que te molesta y cómo pueden resolverlo. Luego siéntense, escúchense y validen la respuesta. También es importante escuchar, explicar y explorar sus sentimientos.



Tienen problemas financieros diferentes



Tú quieres pagar la renta, y él quiere invertir todo su dinero en bitcoins. O tal vez él quiera rentar un hotel barato y tú quieras hacer una inversión en un viaje más largo. Tener diferentes ideas con respecto al dinero es completamente normal, pero es importante comunicar sus sentimientos para no acumular resentimiento.



Cómo manejarlo: Es importante entender porqué tu pareja quiere hacer lo que quiere hacer. A veces validar su punto de vista los ayudará a encontrar una solución. Tal vez sólo quiere un hotel barato porque prefiere gastar en otras actividades. Ayúdense a entender porqué les benefician estas decisiones a ambos.



Lavas los trastes de forma diferentes



No me refiero específicamente a tu forma de lavar los trastes, sino a tu forma de hacer las cosas: tender la cama, lavar tu ropa, separar la basura… por más normales que sean éstos detalles, la verdad es que pueden ser un problema para tu pareja.



Cómo manejarlo: ¿Cómo es que la forma de lavar los trastes te afecta y a tu hogar? ¿En realidad es la gran cosa? Tal vez tu método sea una parte integral de tu salud mental… o la de tu pareja. Si vale la pena hacer esta pelea, explícate bien.



Cada uno de ustedes quiere tener más o menos sexo. No te preocupes, nos pasa a TODOS. El sexo nunca es un problema… hasta que dejan de tenerlo, y luego se convierte en un problema GIGANTE.



Cómo manejarlo: Encuentra la forma de ceder para evitar resentimiento, pero sin que afecte tu felicidad.



Tienen diferentes horarios sociales



La mayoría de las parejas tienen discrepancias con respecto al tiempo que quieren pasar juntos o por separado. Es mucho mejor tocar este tema antes de lo planeado para evitar cualquier tipo de resentimiento.



Cómo manejarlo: Explícale que pasar mucho tiempo (o poco) juntos puede afectar su conexión sentimental. No hay que prohibirle las fiestas o las reuniones, sólo hay que decirle que deben poner atención a la relación. Deben ver la manera de mantenerse conectados y aún así ser individuos.