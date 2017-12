Señales de que tu cansancio es un problema mayor

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La fatiga se ha vuelto omnipresente gracias a nuestros estilos de vida más ocupados que nunca. Pero para millones de personas, el agotamiento extremo proviene del síndrome de fatiga crónica (SFC), un trastorno complejo caracterizado por cansancio continuo y debilitante, del tipo que te impide funcionar normalmente.



¿Te sientes cansada después de haber dormido bien?



Ésta es una pieza clave del SFC: el sueño, incluso en grandes cantidades NO es suficiente. La mayoría de las personas con este desorden se sienten cansadas incluso después de descansar. Imagina que estas durmiendo 8 horas diarias, incluso 12, y aún así te cuesta mucho trabajo salir de cama.



La razón del cansancio sigue siendo un misterio, aunque se sabe que se desarrollan este tipo de síntomas después de una infección viral. Otros expertos creen que es la combinación de diferentes factores, incluyendo un sistema inmune excesivamente reactivo y anormalidades hormonales.



¿Te sientes cansada por meses?



Aunque la mayoría de las personas han experimentado varios días de cansancio, un diagnóstico de SFC sólo se da después de que el paciente haya sufrido fatiga severa por más de 6 meses.



No necesitas correr por kilómetros o hacer pesas; incluso unos minutos de actividad física o estrés emocional es suficiente para cansarte por completo. Las personas con SFC necesitan DÍAS para recuperarse de este tipo de cansancio. Lo más seguro es que tampoco hagas mucho ejercicio por esta razón.



¿Tienes otras molestias?



No sólo tienes que lidiar con el cansancio, también sufres de dolores de cabeza, dolor muscular, de articulaciones, inflamación en los ganglios linfáticos y dolor de garganta. No se sabe exactamente qué causa estas molestias, pero hay investigaciones que sugieren que sea culpa de inflamación crónica corporal.



¿Te sientes aletargada mentalmente?



Más del 90% de los pacientes con SFC se quejan de problemas cognitivos como: pensamientos lentos, problemas para comprender lo que leen y deterioro de la memoria. La depresión también es común. Así que no dudes en consultarlo con un médico si interfiere con tu vida diaria.