Louvre Abu Dabi exhibirá cuadro de Leonardo 'próximamente'

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos(AP )

El nuevo museo Louvre en Abu Dabi está “muy orgulloso” de haber adquirido el cuadro de Leonardo da Vinci que se vendió el mes pasado por 450 millones de dólares, dijo un funcionario el martes.



El director del Departamento de Cultura y Turismo, Saif Ghobash dijo a The Associated Press que el público podrá ver el cuadro “Salvator Mundi” en el museo “muy pronto”.



Los diarios Wall Street Journal y New York Times informaron que el comprador fue un miembro de la familia real saudí actuando como intermediario del príncipe heredero.



Ghobash dijo que “hay mucha polémica que no tiene nada que ver con el hecho de que será exhibido en el Louvre Abu Dabi, si Dios quiere, muy pronto”.