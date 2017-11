Convivencia, paseos y vacaciones con nuestras mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchos de nosotros que tenemos perros o gatos siempre nos sentimos felices por ejemplo cuando llegamos a casa y nuestro perro es el primero que acude a saludarnos demostrando su alegría por nuestra llegada. O cuando estamos recostados en un sillón y nuestro gato se sube sobre el mismo y se pone a nuestro lado. ¿Por qué sentimos tanta felicidad?. Porque nuestras mascotas nos brindan un amor incondicional. A ellas no les importa si somos exitosos o no en nuestros trabajos o estudios, si les trajimos o no un regalo o si no somos importantes para los demás en la sociedad en la que vivimos.

Para ellas simplemente somos sus compañeros de vida y por ese hecho tan simple pero tan importante nos manifiestan su alegría. Y esa es la alegría que nos transmiten y por lo tanto la que sentimos nosotros cuando compartimos los distintos momentos de la vida con ellas.



Ese amor incondicional es una de las principales razones por las cuales nuestro vínculo con las mascotas es cada vez más estrecho. Tan estrecho que no sólo convivimos con ellas en nuestras casas sino que es cada vez más frecuente que salgamos de paseo o de viaje con ellas. Pero a veces no resulta tan fácil porque en no todos los lugares son bienvenidas. Sin embargo cada vez son más frecuentes los lugares denominados “pet friendly” es decir lugares que admiten mascotas. Estos pueden ser diversos tipos de establecimientos, como por ejemplo bares o cafés, que están cerca de nuestro lugar de residencia que nos permitirán disfrutar de una salida de un día en compañía de nuestra mascota.



Pero no todo tiene que limitarse a lugares cercanos ni a un solo un día. Podemos viajar ya no solos o con nuestra familia o amigos sino por ejemplo con nuestro perro y salir juntos de vacaciones, claro que para que ello sea posible primero tendremos que conocer cuales son los hoteles y hostales que admiten perros.



Y algo muy importante para que la salida del día o las vacaciones junto a nuestra mascota sean placenteras para todos, es decir para ellas y para nosotros y por supuesto respetando a todas las personas que encontraremos en el camino: acostumbrarlas desde pequeñas a los contactos sociales, a los estímulos a los que será expuestas, a los viajes, es decir estimularlas y educarlas para que se comporten en forma adecuada.



